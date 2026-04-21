Javier Milei cierra su gira en Israel con la participación en actos por el Día de la Independencia En su último día de actividad en Jerusalén, el Presidente mantendrá una agenda religiosa, se espera que forme parte del encendido de antorchas en el Monte Herzl y una visita al Santo Sepulcro, coincidente con la fecha del primer aniversario de la muerte del papa Francisco. Por + Seguir en







Javier Milei se reunión con Benjamin Netanyahu.

El presidente Javier Milei concluirá este martes su tercera visita a Israel desde que asumió el mandato con una agenda de actividades que incluye reuniones con rabinos, una visita al Santo Sepulcro, coincidente con la fecha del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, y se espera que participe de los actos por el Día de la Independencia, con un encendido de antorchas en el Monte Herzl.

Durante su estadía en Jerusalén, Milei vistió la Yeshivá Hebron, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y mantuvo un encuentro con estudiantes. Previamente había mantenido un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Tras el encuentro privado, ambos mandatarios compartieron una conferencia de prensa en la que Milei anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv y un acuerdo de entendimiento en el que ambas naciones colaborarán en el desarrollo de inteligencia artificial.

Javier Milei Muro de los Lamentos Gira Presidencial Israel 6 febrero 2024 Milei en su visita al Muro de los Lamentos. Twitter: Manuel Adorni Antes de emprender su regreso, el Presidente también tiene previsto realizar una última visita al Muro de los Lamentos, uno de los símbolos centrales de su vínculo con el país.

La agenda de Milei antes de regresar a Argentina Martes 21 de abril

04:30: Encuentro con rabinos

10:00: El Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro

15:00: El Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) - Actividad a confirmar

Horario a confirmar: Visita al Muro de los Lamentos

17:30: Partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina Miércoles 22 de abril 10:00: Llegada del vuelo que conduce al mandatario a la Ciudad de Buenos Aires