Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

"La música une a la gente", expresó Madonna en Coachella 2026.
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Luego de una deslumbrante actuación junto a Sabrina Carpenter en Coachella 2026, "la Reina del Pop" denunció a través de sus redes sociales el robo de su legendario vestuario. "No es solo ropa, es mi historia" escribió Madonna en su cuenta de Instagram y ofreció una millonaria recompensa a quien le devuelva su icónica vestimenta.
El festival de música Coachella 2026 tuvo la presencia de la historia y del presente del Pop mundial: Sabrina Carpenter y Madonna cantaron juntas, dieron show y sellaron un traspaso de mando histórico ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club. Tras cantar unas estrofas de Vogue, ambas artistas unieron sus voces para cantar a capela un extracto de la primera entrega de Confessions, logrando un momento íntimo y poderoso que unió a dos generaciones.
Todo parecía marchar de acuerdo al plan pero hoy la Reina del Pop realizó una denuncia pública en sus redes sociales: "¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas".
"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", escribió en el posteo y concluyó con un pedido de recompensa: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón".
Hasta el momento no hay novedades sobre el paradero de su legendario vestuario y entre las versiones que surgieron en redes sociales, las más fuertes hablan de un descuido por parte del personal de vestuario al final del show de Coachella y otras de un hurto. Es posible que se tratara de un error logístico, un robo interno o una confusión en el backstage. La artista Pop busca de forma desesperada esas prendas no sólo por su gran valor económico sino por su enorme valor histórico y sentimental.