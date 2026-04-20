Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria "No es solo ropa, es mi historia" escribió la Reina del Pop en su cuenta de Instagram para denunciar el robo sufrido en el concierto en que participó junto a la artista Sabrina Carpenter. + Seguir en







"La música une a la gente", expresó Madonna en Coachella 2026. X @Madonna

Luego de una deslumbrante actuación junto a Sabrina Carpenter en Coachella 2026, "la Reina del Pop" denunció a través de sus redes sociales el robo de su legendario vestuario. "No es solo ropa, es mi historia" escribió Madonna en su cuenta de Instagram y ofreció una millonaria recompensa a quien le devuelva su icónica vestimenta.

El festival de música Coachella 2026 tuvo la presencia de la historia y del presente del Pop mundial: Sabrina Carpenter y Madonna cantaron juntas, dieron show y sellaron un traspaso de mando histórico ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club. Tras cantar unas estrofas de Vogue, ambas artistas unieron sus voces para cantar a capela un extracto de la primera entrega de Confessions, logrando un momento íntimo y poderoso que unió a dos generaciones.

Todo parecía marchar de acuerdo al plan pero hoy la Reina del Pop realizó una denuncia pública en sus redes sociales: "¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas".

Histora de Madonna - robo de vestuario

"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", escribió en el posteo y concluyó con un pedido de recompensa: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón".