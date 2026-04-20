IR A
IR A

Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

"No es solo ropa, es mi historia" escribió la Reina del Pop en su cuenta de Instagram para denunciar el robo sufrido en el concierto en que participó junto a la artista Sabrina Carpenter.

La música une a la gente

"La música une a la gente", expresó Madonna en Coachella 2026. 

X @Madonna

Luego de una deslumbrante actuación junto a Sabrina Carpenter en Coachella 2026, "la Reina del Pop" denunció a través de sus redes sociales el robo de su legendario vestuario. "No es solo ropa, es mi historia" escribió Madonna en su cuenta de Instagram y ofreció una millonaria recompensa a quien le devuelva su icónica vestimenta.

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.
Te puede interesar:

¡Histórico! Sabrina Carpenter sacudió Coachella con Madonna como invitada de lujo

El festival de música Coachella 2026 tuvo la presencia de la historia y del presente del Pop mundial: Sabrina Carpenter y Madonna cantaron juntas, dieron show y sellaron un traspaso de mando histórico ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club. Tras cantar unas estrofas de Vogue, ambas artistas unieron sus voces para cantar a capela un extracto de la primera entrega de Confessions, logrando un momento íntimo y poderoso que unió a dos generaciones.

Todo parecía marchar de acuerdo al plan pero hoy la Reina del Pop realizó una denuncia pública en sus redes sociales: "¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas".

Histora de Madonna - robo de vestuario

"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", escribió en el posteo y concluyó con un pedido de recompensa: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

Hasta el momento no hay novedades sobre el paradero de su legendario vestuario y entre las versiones que surgieron en redes sociales, las más fuertes hablan de un descuido por parte del personal de vestuario al final del show de Coachella y otras de un hurto. Es posible que se tratara de un error logístico, un robo interno o una confusión en el backstage. La artista Pop busca de forma desesperada esas prendas no sólo por su gran valor económico sino por su enorme valor histórico y sentimental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Madonna confirmó la secuela de su disco más icónico y paralizó las redes.
play

"Medicina para mi alma": Madonna confirmó Confessions II, la secuela de su disco más icónico

últimas noticias

La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva.

El Gobierno autorizó el bloqueo de celulares en las cárceles federales

Hace 7 minutos
Uno de los delincuentes detenido por la Policía.

Terror en Saavedra: dos delincuentes asaltaron una casa, dispararon a la Policía y fueron detenidos

Hace 8 minutos
La música une a la gente, expresó Madonna en Coachella 2026. 

Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

Hace 22 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump advirtió que "es muy improbable" que se extienda la tregua con Irán si no hay acuerdo

Hace 25 minutos
24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.

El 23 y el 24 de abril serán feriados: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes

Hace 53 minutos