21 de abril de 2026 Inicio
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Atención: cuándo es el feriado por el Día del Trabajador en mayo 2026

Esta fecha de alcance internacional tiene carácter de feriado inamovible. En 2026, genera un fin de semana largo de tres días.

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El Día del Trabajador es un feriado de reconocimiento internacional. 

El Día del Trabajador es un feriado de reconocimiento internacional. 

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  • El viernes 1 es el Día del Trabajador, generando un fin de semana largo de tres días.
  • Al ser un feriado fijo por ley, no se traslada y habrá cese general de actividades administrativas y comerciales.
  • La fecha homenajea a los "Mártires de Chicago", quienes lucharon por la jornada laboral de ocho horas en 1886.
  • En mayo, el lunes 25 se suma como descanso extendido para conmemorar la Revolución de Mayo.

Con el final del primer cuatrimestre del 2026, los argentinos ya ponen la vista en el calendario de mayo. Se trata de uno de los meses más significativos del año para el cronograma nacional, no solo por su carga histórica, sino por ofrecer dos descansos extendidos tras el inicio del ciclo escolar y la vuelta completa a la rutina después de las vacaciones.

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La primera fecha llega apenas comienza el mes, el 1° de mayo, conmemorando el Día del Trabajador. Se trata de una jornada de reivindicación social y derechos laborales que tiene alcance internacional.

feriados mayo

El origen de esta fecha se remonta a 1886, cuando un grupo de trabajadores en Chicago, Estados Unidos, inició una huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas. Aquellas protestas, que culminaron con la histórica represión conocida como la Revuelta de Haymarket, dieron lugar a lo que hoy conocemos como la conmemoración internacional de los "Mártires de Chicago".

Cuándo es el feriado del Día del Trabajador en Mayo 2026

En este 2026, el Día del Trabajador se celebrará el viernes 1 de mayo. Al tratarse de un feriado de carácter inamovible, la fecha no sufrirá traslados, lo que garantiza de forma automática el primer fin de semana largo del mes.

Este receso de tres días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3) representa un alivio para la rutina y una oportunidad clave para el sector turístico. Durante esta jornada, el cese de actividades es generalizado: el transporte público operará con cronogramas de domingo, los comercios permanecerán mayoritariamente cerrados y no habrá actividad bancaria ni administrativa en todo el país.

Los feriados que le quedan a 2026

feriado

Tras el descanso del 1 de mayo, el calendario nacional sigue ofreciendo diversas alternativas para el resto del año. Aquí te detallamos cómo queda conformado el mapa de asuetos para los próximos meses:

Mayo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Fin de semana largo).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo).

Junio

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera).

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Fin de semana largo).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Fin de semana largo).

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos (Fin de semana largo).
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Fin de semana largo).
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