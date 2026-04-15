Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de abril

El dólar minorista cerró este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.
El minorista cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.
El dólar minorista cerró este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.
El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio bajó $5 y cerró a $1.359 para la venta, lo que determina una distancia del 23,6% con el techo de la banda, que es de $1.679,05. El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, se posicionó en $1.800,5.
Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.452 y el MEP a $1.398,53. El dólar blue, por su parte, se vende a $1.410.
La divisa estadounidense cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.359.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.452 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.398,53.
El dólar futuro se vende a $1.374.