Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de abril

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El minorista cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, a la baja en lo que va de abril.

El dólar minorista cerró este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación , en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable tras el mal dato de inflación

El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

En el segmento mayorista , el tipo de cambio bajó $5 y cerró a $1.359 para la venta , lo que determina una distancia del 23,6% con el techo de la banda, que es de $1.679,05. El dólar turista o dólar tarjeta , que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, se posicionó en $1.800,5 .

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.452 y el MEP a $1.398,53 . El dólar blue , por su parte, se vende a $1.410 .

La divisa estadounidense cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mueve en un marco de estabilidad.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.359.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.452 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.398,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.374.