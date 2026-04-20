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La inesperada revelación de Cher: descubrió que es abuela de una adolescente de 15 años

La consagrada artista de 79 años se enteró que su segundo hijo, fruto de su relación con el músico de rock Gregg Allman, fue padre y se lo ocultó durante 15 años. "Siempre lo supo, desde el primer día, pero nunca quiso ser padre", expresó.

Cher

Cher, la "Diosa del Pop" tiene 79 años y está de novia con un hombre 40 años menor. 

Cher, de 79 años, descubrió que es abuela de una adolescente de 15 años, descendiente de su hijo menor, Elijah Blue Allman, fruto de su segundo matrimonio con el músico Gregg Allman. Aunque la noticia trascendió recientemente en los medios, la artista ya venía lidiando con el tema desde el año pasado. “Siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre”, reveló la madre de la joven en una entrevista.

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Elijah Blue Allman de 49 años sufre serios problemas de salud mental y su madre lleva muchos años ocupándose de su salud. Según trascendió a la prensa, a esta condición se sumó el descubrimiento de una nieta de 15 años llamada Ever, nacida como fruto de la relación que mantuvo su segundo hijo con la exmodelo Kayti Edwards.

“Siempre lo supo, desde el primer día, pero nunca quiso ser padre. Venía cada dos años para saludar”, aseguró la progenitora sobre el hijo de la artista que mantuvo en secreto la paternidad y no se hizo cargo de su hija en todo este tiempo. No obstante, ni bien se enteró de su existencia, Cher se contactó con Kayti Edwards para ponerse a disposición.

Cher y su hijo menor

Cher se puso en contacto conmigo el pasado junio y me preguntó si era verdad, así que tuve que confesar. Dijo que había oído algo sobre ello por parte de Elijah en 2021, pero no sabía si era solo una locura. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras”, reveló la exmodelo a un medio estadounidense.

Según reveló la propia Edwards, sólo mantuvo una relación de amistad con el segundo hijo de la cantante pero una noche estuvieron juntos y quedó embarazada. En la actualidad, Allman se encuentra internado en un centro psiquiátrico y Cher solicitó formalmente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles la tutela legal y financiera de su hijo. La consagrada artista argumentó que Elijah es "gravemente incapaz" de administrar sus propios recursos debido a problemas crónicos de salud mental y adicción a las drogas.

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