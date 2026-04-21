Cortes programados por la exhibición de Franco Colapinto: cuáles son las zonas afectadas

El piloto de Alpine realizará un Road Show el domingo, con interrupciones que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta la próxima semana. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Franco Colapinto realizará una exhibición para sus seguidores en las calles porteñas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció los cortes programados en el marco del operativo de tránsito por el Road Show Buenos Aires 2026, la exhibición de Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en el barrio porteño de Palermo, con interrupciones que comenzarán el miércoles 22 de abril y se extenderán hasta el miércoles 29.

Sorpresa para los fanáticos: el emblemático auto con el que correrá Colapinto en su Road Show en Buenos Aires

Según explicaron, las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras necesarias para el evento, cuya jornada principal será el domingo 26 , día en que se realizará la exhibición.

Los cortes de calles en Palermo comenzarán este miércoles y también afectarán la circulación de gente, sobre todo, para quienes viven en el barrio.

Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA

Viernes 24

A partir de las 20:

Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

A partir de las 8:

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Road Show de Colapinto: cuáles son los horarios del evento

Según se detalló, las puertas del evento se abrirán a las 8:45 para que los fanáticos comiencen a vivir la experiencia que se extenderá hasta las 18 del domingo 26 de abril en Palermo.

Antes de comenzar con la actividad en pista, cerca de las 10:30 Franco Colapinto aparecerá en escena con una entrevista con el periodista Juan Fassaroli para Disney +, la plataforma que televisará el evento.

También realizará un recorrido a bordo de uno de los Bus Turísticos de la Ciudad, donde tendrá su primer contacto directo con el público y repartirá remeras a los fanáticos. Tras ellos, se bajará del micro y se subirá al Flecha de Plata, según detallaron en Carburando.

La primera salida a pista del pilarense será a las 12:45 donde se espera que a lo largo de la jornada realice cuatro salidas a pista, alternando entre el monoplaza moderno y el histórico vehículo de Fangio.