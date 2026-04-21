21 de abril de 2026 Inicio
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Jorge García Cuerva, sobre el papa Francisco: "Concretar sus enseñanzas va a ser el mejor homenaje"

A un año de su fallecimiento, el arzobispo de Buenos Aires lo recordó en la previa a las ceremonias que se llevarán a cabo en las basílicas de Luján y Flores. "Es imposible leerlo y no pensar en el hoy”, señaló antes de manifestar su preocupación por el retiro del Estado de los barrios y sectores más vulnerables.

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 La Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados y jubilados

 "La Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados y jubilados", señaló Cuerva. 

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, recordó este martes al papa Francisco a un año de su fallecimiento y aseguró que "concretar sus enseñanzas va a ser el mejor homenaje". En la previa a las ceremonias que se llevarán a cabo en las basílicas de Luján y Flores para homenajearlo, alertó por el retiro del Estado de los barrios y sectores más vulnerables y manifestó: "Es imposible leerlo y no pensar en el hoy”.

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"Francisco había calado hondo en las entrañas de nuestra gente. Y entonces, a un año de todo eso, tenemos el enorme compromiso de que ese fuego no se apague. No tenemos que realmente poder vivir el magisterio de Francisco, concretar sus enseñanzas va a ser el mejor homenaje", señaló Cuerva en un primer momento.

Para luego analizar que "recién con su muerte tomamos dimensión de lo que significaba que sea un líder mundial, un líder religioso a nivel mundial, reconocido en distintos lugares del mundo".

Papa Francisco

Para Cuerva, "todo lo que Francisco nos enseñó ha tenido siempre implicancias, implicancias y consecuencias en el propio corazón, porque apunta directo al corazón y a la conversión de la vida de cada uno de nosotros y apunta también al modo en que nos en que vivimos, a los vínculos y a los temas sociales".

"Indudablemente ha sido siempre un magisterio eh disruptivo, pero en términos de generar eh cuestionamiento y de realmente llevarnos a cada uno de nosotros a un replanteo y a un replanteo también como sociedad, ¿no? Esto es esto es clarísimo. Es imposible leer a Francisco y no pensar en el hoy”, agregó.

Cuerva y los peligros de un Estado no presente

El arzobispo de Buenos Aires reconoció que el país "no está pasando un buen momento", recordó que "la iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, la situación de los jubilados" hace "muchísimo tiempo".

"Hay documentos muy claros de la Conferencia Episcopal sobre el tema y creemos estar al lado de los más pobres y de los que sufren. Y esto es así y siempre fue así. Es que porque es este Gobierno o el anterior, siempre es en la misma tesitura, ¿no? Es decir, estar siempre al lado de los que sufren, siempre al lado de los que le están pasando mal", agregó.

"Saber que el Estado se retira de los barrios más pobres o de las villas significa no que no pase nada, sino que avance el narcoestado, que avance el narcotráfico, que avance la violencia, que avance el tráfico de armas, ¿sí? Que avancen propuestas facilistas para los jóvenes. Entonces, ojo, es necesario que el estado esté, por supuesto, un estado no solamente presente, sino inteligente", concluyó Cuerva.

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