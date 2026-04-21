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El cruce entre Lucas Blondel y Morena Beltrán en vivo en ESPN tras el empate de Huracán

La periodista entrevistó a su futuro marido y le preguntó respecto a la cuestión táctica del partido, lo que generó quejas del futbolista.

Morena Beltrán y Lucas Blondel se van a casar.

Morena Beltrán y Lucas Blondel se van a casar.

Redes sociales

Luego del empate de Huracán frente a Tigre por 1 a 1 en Victoria, que los posicionó entre los primeros ocho equipos para ingresar a los playoffs, el futbolista Lucas Blondel fue entrevistado por la periodista Morena Beltrán, quien es su prometida, y se generó un divertido cruce en ESPN.

La periodista difundió en sus redes sociales imágenes que mostraron una transformación estética.
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En el ciclo conducido por Martín Souto, Morena le preguntó: “Hoy jugó de lateral, venía jugando de volante con Carrizo jugando medio de 5 y líbero a la vez. ¿Qué buscaron en el partido?”.

“Siempre las complicadas, las tacticistas”, arrancó, en broma, Blondel, pero luego contestó seriamente: “La idea era que, con Carrizo, cuando tenga la pelota, él sea como el tercer central y subir mucho los laterales. Lo hicimos bastante bien. En líneas generales, fuimos superiores durante todo el partido”.

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Respecto a su vínculo con Morena, contó que no se pelea: “Sí, considero que ella entiende mucho más. Por ahí las discusiones son porque yo defiendo más que hay que sentir dentro de la cancha, porque no es lo mismo lo que uno ve en la pantalla. Uno hace un poco lo que siente. Sí estoy de acuerdo en las cosas que dice. Ve muy bien el fútbol, claramente mucho mejor que yo”.

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