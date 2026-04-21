21 de abril de 2026 Inicio
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Los últimos días de Francisco: el papa que no iba a detenerse

Ni siquiera los 38 días que permaneció internado en el hospital Gemelli lograron frenar a un sumo pontífice que nunca dejó de ser el cura que salió de Buenos Aires: sus reuniones finales, una visita muy especial y dos misas inolvidables. Todos sus movimientos antes de partir.

Germán Boero
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Germán Boero
Francisco pasó sus últimos días en plena actividad.
Francisco pasó sus últimos días en plena actividad.

Francisco nunca paró de moverse. Ni siquiera aquellos 38 días que lo mantuvieron alejado de la Silla de Pedro en el hospital Gemelli pudieron detener al cura que recorría el mundo como caminó Buenos Aires. Se mantuvo activo hasta su último día, algo que bien podría sonar a hipérbole, pero no lo es: su última aparición pública había sido el Domingo de Pascua, previo a su fallecimiento el lunes posterior.

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Aquella presentación en la Plaza de San Pedro fue su gesto de despedida con los fieles. El bramido que surgió, espontáneo, cuando se acercó hacia el balcón en su silla de ruedas sigue siendo al día de hoy una de las ovaciones más grandes que haya recibido un sumo pontífice.

Primero, pronunció la tradicional bendición Urbi et Orbi, en la que condenó la situación humanitaria en Gaza y pidió un cese del fuego. Luego, la sorpresa: bajó a la plaza y la recorrió en papamóvil -su primer y último paseo entre los fieles desde la recuperación-, deteniéndose para bendecir bebés a pesar de tener órdenes médicas estrictas de descansar.

"¿Creés que puedo hacerlo?", le habría preguntado a su enfermero Massimiliano Strappetti. Strappetti lo alentó. Al regresar, le agradeció: "Gracias por traerme de vuelta a la Plaza.

Embed - Mensaje y Bendición “Urbi et Orbi”, 20 deabril de 2025 LSE

Más temprano, antes de su histórica homilía y el inolvidable recorrido, había mantenido su última reunión protocolar: de todas las personas con las que podría haberse encontrado, fue el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, el último representante de gobierno en verlo con vida, a quien Francisco había criticado en diversas oportunidades. Había asegurado que "una persona que quiere levantar muros en vez de puentes no es cristiano" y fue muy duro con las políticas de la administración de Donald Trump sobre migración, un tema muy cercano a su papado.

Según comunicaron desde el Vaticano, fue un encuentro "cordial" en el que reflexionaron sobre la situación internacional, especialmente en lo que respecta a los países afectados por la guerra, las tensiones políticas y las situaciones humanitarias difíciles, prestando especial atención a los migrantes, los refugiados y las personas encarceladas. Tal vez su último intento de abogar por la paz en Medio Oriente.

JD Vance Papa Francisco

Ese domingo fue una continuación de lo que venían siendo sus días en el Vaticano tras salir de la internación, el 23 de marzo. Retomó sus actividades el 6 de abril, cuando hizo su primera aparición sorpresa en la Plaza de San Pedro, en una misa especial para trabajadores de la salud y enfermos. El 9 recibió al rey Carlos III del Reino Unido y a la reina Camila en la Casa de Santa Marta, en una audiencia organizada a último momento.

El Jueves Santo visitó la cárcel romana de Regina Coeli, donde se reunió con unos 70 reclusos. Aunque no pudo lavar los pies a los prisioneros como era su tradición, bromeó con los periodistas sobre su salud diciendo que estaba "lo mejor que podía". También dejó un mensaje claro: que la Iglesia no se olvide de los marginados.

Papa Francisco Presos Jueves Santo

Las últimas horas del papa Francisco: cena, mensaje y partida

Tras el recorrido en el papamóvil, el papa descansó durante la tarde del domingo y tuvo una cena tranquila y a las 5:30 de la madrugada del Lunes de Pascua, comenzó el deterioro repentino de su salud. El doctor Sergio Alfieri encontró al papa con los ojos abiertos, respirando con normalidad, pero sin responder a los estímulos. Tras una breve discusión, se decidió no trasladarlo al hospital, ya que se consideró que su estado era fatal y no había nada más que hacer.

Antes de perder el conocimiento, hizo un gesto de despedida con la mano hacia Strappetti. Según quienes estuvieron con él en sus últimos momentos, no sufrió. El libro Padre, de Salvatore Cernuzio, recuerda que le pidió un vaso de agua a la enfermera y que se disculpó por cualquier molestia que le hubiese causado. Esas fueron sus últimas palabras. A las 7:35 de la mañana, el cardenal Kevin Farrell anunció su muerte. Francisco tenía 88 años; la causa oficial fue un derrame cerebral que derivó en coma y colapso cardiovascular irreversible.

Embed - C5N on Instagram: " LA TUMBA DE FRANCISCO, A UN AÑO DE SU MUERTE @pamelafrancescato visitó la Basílica Santa María Maggiore, el lugar fuera del Vaticano que Francisco eligió para estar cerca de los ciudadanos después de su fallecimiento."
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