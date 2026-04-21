El impresionante cambio de look de Morena Beltran: sorprendió a todos Tras regresar desde Europa, la periodista deportiva compartió fotos con una renovación estética que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales. + Seguir en







La periodista difundió en sus redes sociales imágenes que mostraron una transformación estética. Instagram

Morena Beltrán difundió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron una transformación estética integral tras su paso por Inglaterra.

La modificación incluyó un nuevo tono de cabello y un estilismo cuidado que acompañó la propuesta visual elegida para la sesión.

La publicación alcanzó más de 114 mil interacciones en menos de 12 horas, evidenciando una rápida repercusión digital.

El posteo también permitió observar prendas alineadas con tendencias actuales, incluyendo abrigos que se proyectan para la temporada invernal 2026. La periodista deportiva Morena Beltrán generó un fuerte impacto en redes sociales tras compartir imágenes de un cambio de look que marcó un quiebre respecto a su estilo habitual. Luego de su viaje a Inglaterra, donde asistió a partidos de la Premier League, decidió renovar su imagen con una apuesta estética alineada con las tendencias actuales.

Reconocida tanto por su trabajo en medios como por su presencia digital, la comunicadora dejó atrás su clásico cabello rubio, uno de sus rasgos más identificables. En su lugar, optó por un castaño claro con iluminación miel, una elección que modificó de manera visible su apariencia y reforzó su perfil dentro del universo de la moda.

Las imágenes difundidas no solo evidenciaron el cambio capilar, sino también una construcción estética integral que incluyó maquillaje, vestuario y puesta en escena. La repercusión fue inmediata y consolidó su presencia en redes como una figura con influencia en tendencias y estilo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morena Beltran (@morenabeltran10) El cambio de look de Morena Beltrán y el impacto en redes La transformación fue presentada a través de una serie de fotografías tomadas desde la peluquería, donde se observó un peinado prolijo, con raya al costado y movimiento en las puntas, lo que aportó un aire elegante y contemporáneo. El cambio más destacado fue el paso de su clásico rubio a un castaño claro con iluminación miel, en sintonía con las tendencias de la temporada.

El estilismo acompañó la propuesta visual con un maquillaje efecto piel glowy, rubor marcado y labios en tono nude, elementos que reforzaron una estética sofisticada. En cuanto al vestuario, lució un trench beige con forro cuadrillé de la firma Burberry, ideal para un contexto climático lluvioso y acorde al entorno europeo en el que se encontraba.

La publicación incluyó la frase “Baila Morena de verdad”, un juego de palabras que rápidamente captó la atención y generó interacción entre sus seguidores. En menos de 12 horas, el contenido superó los 114 mil “me gusta” y acumuló numerosos comentarios elogiosos. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morena Beltran (@morenabeltran10) Además del cambio capilar, también mostró un saco de piel marrón chocolate, una prenda que se perfila como tendencia para el invierno 2026. Este detalle reforzó su posicionamiento dentro del mundo de la moda, donde su influencia continúa creciendo a partir de elecciones estilísticas que combinan actualidad y sofisticación.