21 de abril de 2026 Inicio
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Paro nacional en aeropuertos este 21 de abril: qué vuelos se encuentran afectados y hasta cuándo dura la medida de fuerza

La medida de fuerza que afectará a los vuelos incluirá movilizaciones en terminales y asambleas. El gremio reclama la apertura de las paritarias.

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El paro del 21 de abril es por apertura de paritarias.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro nacional en los aeropuertos de las zonas turísticas de alto nivel internacional de todo el país lo cual afectará a ciertos vuelos. La medida de fuerza incluirá movilizaciones, protestas y asambleas durante toda la jornada del 21 de abril.

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La concentración en la Ciudad de Buenos Aires está prevista para las 11 en las inmediaciones de Aeroparque Jorge Newbery, según indicó el Consejo Directivo Nacional. Las modalidades será distintas según cada lugar, pero pueden incluir radios abiertas y ruidazos en distintos momentos.

En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunciaron demoras en los pagos y consideran que nunca los convocaron, a pesar de las cartas que enviaban. Rodolfo Aguiar aseguró: “Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias”.

Consideró que “si no hay plata no habrá paz social” y consideró que a “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”. La protesta se da luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundió que la Canasta Básica del Trabajador alcanza los $2.802.755.

La concentración de hoy será en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero en CABA. Pero habrá demoras en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos.

  • Según el comunicado, las demandas de ATE para el paro nacional son: Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial.
  • Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.
  • Pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados.
  • Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.
  • Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
  • Cese de la persecución a las y los trabajadores que luchan.
  • Restitución de los fondos adeudados a las provincias.
  • Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.
  • Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses

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