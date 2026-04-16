16 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de abril

El minorista bajó $5 y operó a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de calma cambiaria. En tanto, el mayorista, referencia del mercado, casi no tuvo variaciones. El blue y los financieros operaron con leves subas.

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El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de miércoles sin cambios, en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026. El mayorista, referencia del mercado, sufrió una volatilidad considerable para finalizar en $1.358 (-0.07%), en su octavo retroceso de las últimas nueve ruedas bursátiles.

El dólar oficial, a la baja en lo que va de abril.
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El dólar oficial se mantuvo estable y por debajo $1.400

En cuanto a los dólares financieros, tanto el MEP como el Contado con Liquidación (CCL) no acompañaron la baja inicial del oficial y operaron con más demanda en el cierre. El MEP finalizó en $1.406 (+0.54%) y el CCL en $1.451 (+0.12%, canje 3.2%).

En tanto, el dólar blue subió $5 a $1.415 para la venta en el mercado informal.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad.

El dólar oficial mantiene la estabilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.358.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.451 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.406

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.367.

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