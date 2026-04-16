Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de abril

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El minorista bajó $5 y operó a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de calma cambiaria. En tanto, el mayorista, referencia del mercado, casi no tuvo variaciones. El blue y los financieros operaron con leves subas.

El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación , tras una rueda de miércoles sin cambios , en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026. El mayorista, referencia del mercado, sufrió una volatilidad considerable para finalizar en $1.358 (-0.07%), en su octavo retroceso de las últimas nueve ruedas bursátiles.

El dólar oficial se mantuvo estable y por debajo $1.400

En cuanto a los dólares financieros, tanto el MEP como el Contado con Liquidación (CCL) no acompañaron la baja inicial del oficial y operaron con más demanda en el cierre. El MEP finalizó en $1.406 (+0.54%) y el CCL en $1.451 (+0.12%, canje 3.2%).

En tanto, el dólar blue subió $5 a $1.415 para la venta en el mercado informal.

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial mantiene la estabilidad.

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.358.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.451 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.406

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.367.