21 de abril de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Maradona: declara Gianinna, luego de su trunca presentación la semana pasada

La hija de Diego está citada para las 14 en los Tribunales de San Isidro, donde se espera que Leopoldo Luque continúe con su estrategia para estirar el juicio. También testificarán los primeros tres policías que vieron al exjugador sin vida.

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El debate del segundo juicio de la muerte de Maradona se reanudará este martes 21 desde las 10 

El debate del segundo juicio de la muerte de Maradona se reanudará este martes 21 desde las 10 

Este martes se reanudará la tercera jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona, que contará con los testimonios de cuatro testigos, entre ellos, el de Gianinna Maradona, luego de haber sido suspendido la semana pasada cuando el neurocirujano, Leopoldo Luque, pidió declarar y así retrasar las testimoniales.

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En la audiencia, que comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, aunque se prevé que podría extenderse, declararán los primeros tres policías que vieron sin vida al Diez. Entre ellos, se encuentran el comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez.

Por su parte, se espera que la segunda hija que el exjugador tuvo con Claudia Villafañe iba a declarar el pasado jueves, pero su turno se postergó debido a que el neurocirujano pidió hablar por primera vez ante el Tribunal. El hecho provocó el enojo y la reacción de ella, quien publicó en sus historias de Instagram: “¿Se puede ser más cagón?”.

En su declaración en 2025, Gianinna habló durante siete horas ante el tribunal y sufrió varias crisis de llanto. Había contado, entre otras cosas, que la muerte de su papá la llevó a un momento de mucha oscuridad.

Diego Maradona

No solo reveló que tuvo que pedir ayuda psicológica, sino que también recordó el último día que vio a su papá con vida, aquel 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento. Aseguró que su padre estaba hinchado y con voz robótica.

Al mismo tiempo, allegados a la defensa de Luque confirmaron que podría haber “careos” entre el imputado y los testigos, a fin de contradecir los dichos de Gianinna, los uniformados y el perito. “Es probable”, reconocieron fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Durante la segunda jornada, Luque solicitó la palabra frente a los miembros del TOC N°7 y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas”, “no estaba hinchado” y “a Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.

Además del profesional, los otros imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Juicio por la muerte de Maradona: qué habían declarado los policías

En el primer debate, anulado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach, Lucas Rodrigo Borge expresó que entró al dormitorio de Diego Maradona y lo vio cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.

Otro de los efectivos, Lucas Farías, quien era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, afirmó que concurrió a la vivienda de Pelusa luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.

El hombre aseguró el cuerpo del extécnico de la Selección parecía un “bulto prominente”: “Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”.

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