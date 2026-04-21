La cultura argentina despide a uno de sus máximos referentes. Tras el velatorio en la Legislatura, los restos del actor descansarán en el Panteón de Actores, rodeado de otras leyendas del espectáculo nacional.

El fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años fue una noticia que impactó tanto en el mundo del espectáculo como en la política argentina. El reconocido actor falleció luego de permanecer 10 días internado en terapia intensiva en el Sanatorio Güemes por un hematoma provocado tras una caída en su casa.

Fue despedido con un velatorio público en la Legislatura porteña, reflejando su rol en el arte y la política.

La despedida pública comenzó el mismo lunes desde el mediodía en la Legislatura porteña , donde hasta la medianoche se presenció un flujo de miles de personas que se acercaron a saludarlo por última vez. La confirmación fue dada por su productor teatral y amigo, Carlos Rottemberg , quien destacó la importancia de abrir las puertas de una institución que el actor también habitó desde su faceta política.

El último tramo del homenaje será este martes, cuando sus restos sean trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita , un sitio cargado de peso simbólico para la historia artística argentina.

El Cementerio de la Chacarita, y específicamente el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, funciona como una suerte de olimpo de nuestra cultura. Entre las bóvedas se encuentran artistas, músicos y escritores inolvidables. A partir de este martes, Brandoni se suma a una lista de figuras que definieron la identidad argentina del siglo XX y XXI.

En el ámbito musical, el cementerio es el hogar eterno de Carlos Gardel , el máximo exponente del tango a nivel mundial. Su mausoleo es el sitio más visitado y emblemático del cementerio. También descansa allí Gustavo Cerati , referente indiscutido del rock latinoamericano cuya tumba es destino de constante peregrinación.

Junto a ellos se encuentran figuras que dieron voz al sentimiento porteño, como el inolvidable Roberto Goyeneche, el cantante Carlos Acuña y los pioneros del género Roberto Firpo y Edgardo Donato, este último recordado por ser el compositor de "A media luz". También destaca la presencia de Enrique Santos Discépolo, autor de tangos inmortales, de Aníbal Troilo, el eterno "Pichuco", y de Gilda, quien trascendió la música tropical para convertirse en un ícono popular.

Luis Brandoni La Patagonia Rebelde Luis Brandoni y una actuación consagratoria en La Patagonia Rebelde. Captura

La literatura y las artes visuales también tienen su lugar de honor. Allí reposan los restos de Roberto Arlt, un escritor fundamental para entender la identidad de Buenos Aires, y del reconocido pintor y muralista Antonio Berni, cuyas obras retrataron como pocas la realidad social argentina. En una vertiente más contemporánea, se suma el nombre de Gustavo Kupinski, guitarrista de culto que dejó su huella en bandas emblemáticas como Los Piojos y Las Pelotas.

Por último, el Panteón de Actores reúne a las personalidades que compartieron escenario y pantalla con Brandoni. Entre ellas se encuentran actrices de la talla de Susana Campos, Alicia Bruzzo y Aída Alberti, junto a referentes de la dirección y el compromiso artístico como Alejandra Boero, pionera del teatro independiente. Este espacio también alberga a grandes compañeros de oficio como Federico Luppi, figura clave del cine internacional con quien compartió elenco en “La Patagonia Rebelde”.