Javier Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

El Presidente anunció que el Gobierno negocia un préstamo para hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en enero y junio de 2026.

En medio del tembladeral cambiario, el presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados" , indicó.

"Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio , con lo cual nosotros venimos trabajando", señaló el mandatario en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior.

"Esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno... Hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí, estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", añadió Milei.

Las declaraciones del Presidente se suman a las que hizo el jueves por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en el canal de streaming Carajo. En medio de la tensión cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda defendió el esquema de bandas y anunció: "Vamos a vender hasta el último dólar".

Además, Caputo intentó llevar tranquilidad a los bonistas acreedores de la deuda argentina al negar un posible default. "Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero sino los de junio también. Todavía no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado", señaló.

Javier Milei: "Nos están torpedeando desde febrero"

El Presidente acusó a la oposición política de ser responsable de las turbulencias macroeconómicas que atraviesa el país y la alta volatilidad cambiaria de esta semana.

"El partido del Estado nos está torpedeando desde el mes de febrero para que el plan no funcione. Quieren que todo se rompa. Nosotros vamos a tener una gran elección para llevar adelante las reformas", señaló, en relación a los comicios del 26 de octubre.

"Ahora el mercado está actuando en modo pánico, donde estamos en situación adversa donde la oposición nos está atacando con todas las leyes", añadió.