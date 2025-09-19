Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera" Las modelo contó a sus seguidores que se separó de Flor Parise, quien fuera su pareja hace 6 años.







La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales. Redes Sociales

La influencer Karina Jelinek anunció que se separó de su pareja de hace 6 años, Flor Parise, y disparó: "Para todas las personas que me preguntan, si, estoy super soltera", escribió ella en Instagram.

La relación entre ambas modelos se inició en 2019 con, y aunque la enamorada de Karina Olga habló de casamiento, la mediática dejó en claro que nunca estuvo en sus planes.

Las mujeres tuvieron varias separaciones pero siempre terminaron reconciliadas, aunque la propia Jelinek llegó a tildar a Flor de "tóxica. La publicación fue en junio pasado pero después se arrepintió y la borró.