La influencer Karina Jelinek anunció que se separó de su pareja de hace 6 años, Flor Parise, y disparó: "Para todas las personas que me preguntan, si, estoy super soltera", escribió ella en Instagram.
La relación entre ambas modelos se inició en 2019 con, y aunque la enamorada de Karina Olga habló de casamiento, la mediática dejó en claro que nunca estuvo en sus planes.
Las mujeres tuvieron varias separaciones pero siempre terminaron reconciliadas, aunque la propia Jelinek llegó a tildar a Flor de "tóxica. La publicación fue en junio pasado pero después se arrepintió y la borró.
En el pasado Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013, cuando se separaron en medio de un escándalo mediático, y el divorcio se concretó en 2014. Parise es mamá de Benicio, fruto de su relación anterior con Gabriel Liñares, y es quien manejaba los contratos de la mediática con la Agencia Chekka Buenos Aires.