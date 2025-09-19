IR A
IR A

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Las modelo contó a sus seguidores que se separó de Flor Parise, quien fuera su pareja hace 6 años.

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Redes Sociales

La influencer Karina Jelinek anunció que se separó de su pareja de hace 6 años, Flor Parise, y disparó: "Para todas las personas que me preguntan, si, estoy super soltera", escribió ella en Instagram.

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
Te puede interesar:

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

La relación entre ambas modelos se inició en 2019 con, y aunque la enamorada de Karina Olga habló de casamiento, la mediática dejó en claro que nunca estuvo en sus planes.

Las mujeres tuvieron varias separaciones pero siempre terminaron reconciliadas, aunque la propia Jelinek llegó a tildar a Flor de "tóxica. La publicación fue en junio pasado pero después se arrepintió y la borró.

En el pasado Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013, cuando se separaron en medio de un escándalo mediático, y el divorcio se concretó en 2014. Parise es mamá de Benicio, fruto de su relación anterior con Gabriel Liñares, y es quien manejaba los contratos de la mediática con la Agencia Chekka Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.

Batalla campal en Córdoba: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda

Hace 27 minutos
play
Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Hace 1 hora
La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Hace 1 hora
El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Hace 1 hora
play
Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Hace 1 hora