Atlético Tucumán vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones El Millonario presentará una formación suplente, ya que está enfocado en la revancha contra Palmeiras en Brasil. Mientras que el Decano pone todo para permanecer en zona de clasificación.







River enfrenta a Atlético Tucumán con un equipo alternativo. Prensa River Plate

Por la novena fecha del torneo Clausura, Atlético Tucumán recibe a River con la intención de no perder posición entre los primeros ocho para poder clasificar, mientras que su rival viene con la mente en la Copa Libertadores, por eso presentará un equipo alternativo para poder tener a sus titulares descansados.

El Decano arrancó bien el torneo, pero viene de dos derrotas seguidas ante Gimnasia de La Plata y Newell’s. Su posición es la octava con nueve puntos y tiene el objetivo de poder clasificar de ronda para poder pelear por un lugar en las copas el próximo año.

PUSINERI.jpg

Por su parte, Marcelo Gallardo no quiere descuidar el campeonato, pero tiene la cabeza en la vuelta contra Palmeiras en San Pablo, que se jugará el miércoles por la noche, ya que viene de perder 2-1 en la ida. En cuanto al torneo, se encuentra segundo con 18 puntos.

Gallardo en Lanús 2025 Captura de TV