Atlético Tucumán vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

Por la novena fecha del torneo Clausura, Atlético Tucumán recibe a River con la intención de no perder posición entre los primeros ocho para poder clasificar, mientras que su rival viene con la mente en la Copa Libertadores, por eso presentará un equipo alternativo para poder tener a sus titulares descansados.
El Decano arrancó bien el torneo, pero viene de dos derrotas seguidas ante Gimnasia de La Plata y Newell’s. Su posición es la octava con nueve puntos y tiene el objetivo de poder clasificar de ronda para poder pelear por un lugar en las copas el próximo año.
Por su parte, Marcelo Gallardo no quiere descuidar el campeonato, pero tiene la cabeza en la vuelta contra Palmeiras en San Pablo, que se jugará el miércoles por la noche, ya que viene de perder 2-1 en la ida. En cuanto al torneo, se encuentra segundo con 18 puntos.
El partido se jugará en el Estadio Monumental José Fierro y el encargado de impartir justicia será Facundo Tello, acompañado de José Catelli y Adrián Belbarba como asistentes. Federico Benítez será el cuarto árbitro, mientras que el VAR será José Carreras junto a Diego Verlota.
Atlético Tucumán vs. River: hora y TV
- Hora: 21.15
- Estadio: Monumental José Fierro
- Televisión: TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
Atlético Tucumán vs. River: formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri
- River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Miguel Borja y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.