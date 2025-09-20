Hamás publicó una imagen de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

20 de septiembre de 2025 Inicio
El grupo terrorista lanzó una amenaza contra el gobierno israelí, frente a la gran ofensiva que llevan adelante en la Franja: "Una imagen de despedida mientras empieza la operación militar". En la foto se pueden observar las caras de los cautivos y debajo el nombre de Ron Arad, un piloto israelí desaparecido desde 1988.

Hamás presiona a Israel en medio de la ofensiva que avanza sobre la ciudad de Gaza. 

Hamás presiona a Israel en medio de la ofensiva que avanza sobre la ciudad de Gaza. 

En medio de la gran ofensiva de Israel sobre la ciudad de Gaza, el grupo terrorista Hamás publicó una imagen de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en el territorio. Debajo de la imagen de cada uno de ellos, escribieron el nombre del piloto Ron Arad, desaparecido desde 1988.

Además, lanzaron una amenaza contra el gobierno israelí, frente a la gran ofensiva que llevan adelante en la Franja: "Una imagen de despedida mientras empieza la operación militar", dada a la negativa de Benjamin Netanyahu, de frenar el avance sobre la ciudad de Gaza.

Hamás rehenes 20.09.25

Las Brigadas Ezeldín al Qasam acusaron a Netanyahu de rechazar un alto al fuego, que incluya la liberación de rehenes, y un freno ante la ofensiva sobre la región.

Mientras que desde el medio Times Of Israel informaron que "las familias de los rehenes han expresado su temor de que sus seres queridos compartan el destino de Arad si no se llega a un acuerdo para su liberación".

En la Franja de Gaza permanecen 48 rehenes israelíes, aunque entre ellos se encuentran cadáveres de 26 personas, cuya muerte fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel, por el momento se creen que al menos veinte están vivos y crece la preocupación por su seguridad.

Mientras tanto, las FDI informaron que "las tropas de las FDI desmantelaron múltiples sitios terroristas, localizaron armas, eliminaron terroristas de Hamás y alcanzaron puestos de francotiradores y estructuras repletas con trampas".

