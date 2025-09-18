18 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de septiembre

La divisa oficial cotiza a $1438,66 para la compra y $1489.99 para la venta luego de una rueda donde tocó el techo de la banda y obligó la intervención del Banco Central. El blue se comercializa en torno a los $1.490.

El dólar oficial hoy cotiza a $1438,66 para la compra y $1489.99 para la venta, luego de una última rueda donde la divisa estadounidense tocó por primera vez el techo de la banda del esquema de fluctuación implementado por el Gobierno tras la flexibilización del cepo. El blue se comercializa en torno a los $1.490.

El ruido cambiario trajo pánico en el mercado.
Desconcierto en los mercados: los bonos y las acciones se desplomaron tras la venta de dólares del Banco Central

En tanto, en el Banco Nación, el minorista opera en $1.485; mientras que el dólar blue se ubica a $1.490. El jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s53 millones para contener la presión cambiaria, concretando la primera intervención en cinco meses.

Además, la expectativa de los mercados pasará también por lo que ocurrirá en el Senado de la Nación donde la oposición buscará sesionar para revertir el veto de Javier Milei a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.438,65 para la compra y $1.489,98 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1435 para la compra y $1485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.474,5, techo de la banda cambiaria.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.930,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.499,85, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.486,27.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.472.

