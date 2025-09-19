IR A
IR A

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Con la conducción de Maxi Martina, cada invitado se encuentra con los discos del Rock Nacional que marcaron su vida y también la de los oyentes.

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Redes Sociales

Radio Mega 98.3 lanzó el segundo episodio de DISCOTECA, DONDE LOS DISCOS GUARDAN HISTORIAS, el ciclo de entrevistas que conduce Maxi Martina en donde se entrevista a personalidades cuyas vidas quedaron marcadas por el Rock Nacional.

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
Te puede interesar:

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

Se trata de una producción original para el canal de YouTube que busca revalorizar el espacio donde se guarda la música en formato físico y donde se conectan las emociones y los recuerdos.

En el primer episodio Pachu Peña volvió a sus primeros contactos con el rock y la adolescencia y en este segundo episodio la cantante Zoe Gotusso viaja a sus recuerdos de la mano de aquellos álbumes que marcaron su vida.

Embed

Es una producción donde cada invitado se encontrará con los discos del Puro Rock Nacional que marcaron su vida y que seguramente hicieron lo mismo con todos los oyentes. Es una realización de @mega983 @beatheyok & @bunker.coop con el acompañamiento de @grupolaserdisc.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.

Batalla campal en Córdoba: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda

Hace 15 minutos
play
Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Hace 52 minutos
La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Hace 1 hora
El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Hace 1 hora
play
Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Hace 1 hora