Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Radio Mega 98.3 lanzó el segundo episodio de DISCOTECA, DONDE LOS DISCOS GUARDAN HISTORIAS, el ciclo de entrevistas que conduce Maxi Martina en donde se entrevista a personalidades cuyas vidas quedaron marcadas por el Rock Nacional.
Se trata de una producción original para el canal de YouTube que busca revalorizar el espacio donde se guarda la música en formato físico y donde se conectan las emociones y los recuerdos.
En el primer episodio Pachu Peña volvió a sus primeros contactos con el rock y la adolescencia y en este segundo episodio la cantante Zoe Gotusso viaja a sus recuerdos de la mano de aquellos álbumes que marcaron su vida.
Es una producción donde cada invitado se encontrará con los discos del Puro Rock Nacional que marcaron su vida y que seguramente hicieron lo mismo con todos los oyentes. Es una realización de @mega983 @beatheyok & @bunker.coop con el acompañamiento de @grupolaserdisc.