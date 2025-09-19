Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias Con la conducción de Maxi Martina, cada invitado se encuentra con los discos del Rock Nacional que marcaron su vida y también la de los oyentes.







Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Radio Mega 98.3 lanzó el segundo episodio de DISCOTECA, DONDE LOS DISCOS GUARDAN HISTORIAS, el ciclo de entrevistas que conduce Maxi Martina en donde se entrevista a personalidades cuyas vidas quedaron marcadas por el Rock Nacional.

Se trata de una producción original para el canal de YouTube que busca revalorizar el espacio donde se guarda la música en formato físico y donde se conectan las emociones y los recuerdos.

En el primer episodio Pachu Peña volvió a sus primeros contactos con el rock y la adolescencia y en este segundo episodio la cantante Zoe Gotusso viaja a sus recuerdos de la mano de aquellos álbumes que marcaron su vida.

