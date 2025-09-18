En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

El mercado financiero global vive de cerca una nueva jornada política clave en el gobierno de Javier Milei donde las primeras operaciones del pre-market muestran fuertes caídas en los bonos argentinos en dólares. Por su parte, el riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, suma 11 puntos y se dispara a los 1.311 unidades, número al que había llegado por última vez en septiembre de 2024.
En lo que respecta a los títulos soberanos, se desploman entre un 1,71% y un 2,17%. Mientras que los ADRs, en cambio, arrancaron la jornada en verde.
El detalles de los bonos marca que los precios muestran bajas en el inicio de la jornada: el Global 29 cotiza a $21,43 y $69,12, el Global 30 a $20,25 y $65,38, el Global 35 a $16,11 y $51,45, mientras que el Global 38 registra $17,12 y $54,53. La serie la completan el Global 41 con $15,55 y $48,68, y el Global 46 con $15,79 y $50,35.
En lo financiero, se encendieron todas las alarmas al concretarse el miércoles la primera intervención en la cotización del dólar con venta de reservas del BCRA desde el debut de las bandas de flotación. Los inversores ven una posición más débil y menos garantías para el pago de los próximos vencimientos y por eso se desprenden de sus tenencias.