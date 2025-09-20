20 de septiembre de 2025 Inicio
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino impactó contra una de las paredes en la última vuelta de la Q1, lo que no le permite avanzar a la siguiente etapa de clasificación. Terminó en la posición 16 y resta saber como quedó el auto para el domingo.

Chocó Franco Colapinto.

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo meterse en la segunda etapa de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, ya que en la última vuelta de la Q1 impactó contra una de las paredes. De esta manera, quedó en el puesto número 16 de cara a la carrera del domingo, pero resta confirmarse la penalización.

El argentino durante la última práctica en Bakú.
Colapinto chocó contra el muro durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Colapinto perdió el control en una curva y se golpeó contra un muro de contención, justo minutos después que su compañero Pierre Gasly, quien tuvo un desempeño más bajo que el argentino, ya que terminó en la posición nro. 19.

“Afortunadamente, está bien”, indicaron desde Alpine en redes sociales. El piloto de pilar salió del vehículo por sus propios medios, pero con bronca luego de haber realizado una buena Q1 en donde estuvo arriba todo el tiempo.

De este modo, quedó en la posición 16, pero deberá ser confirmada en las próximas horas luego de evaluar los daños del auto, lo cual podría provocarle una penalización que lo haga descender en el nivel del orden.

