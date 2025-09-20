Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán El piloto argentino impactó contra una de las paredes en la última vuelta de la Q1, lo que no le permite avanzar a la siguiente etapa de clasificación. Terminó en la posición 16 y resta saber como quedó el auto para el domingo. Por







Chocó Franco Colapinto. Redes sociales

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo meterse en la segunda etapa de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, ya que en la última vuelta de la Q1 impactó contra una de las paredes. De esta manera, quedó en el puesto número 16 de cara a la carrera del domingo, pero resta confirmarse la penalización.

Colapinto perdió el control en una curva y se golpeó contra un muro de contención, justo minutos después que su compañero Pierre Gasly, quien tuvo un desempeño más bajo que el argentino, ya que terminó en la posición nro. 19.

“Afortunadamente, está bien”, indicaron desde Alpine en redes sociales. El piloto de pilar salió del vehículo por sus propios medios, pero con bronca luego de haber realizado una buena Q1 en donde estuvo arriba todo el tiempo.