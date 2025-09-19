19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Juan Carlos De Pablo puso en duda que alcancen los dólares para cumplir con los vencimientos. "Lo sabe Dios", se limitó a decir cuando le preguntaron.

Por
Juan Crlos De Pablo.

Juan Crlos De Pablo.

El economista Juan Carlos De Pablo, una de las voces más consultadas por el presidente Javier Milei, puso en duda que alcancen los dólares para contener la estampida de la divisa extranjera. "Lo sabe Dios", se limitó a decir cuando le preguntaron.

Te puede interesar:

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

"Yo no soy un especialista en eso. Lo importante es que el Gobierno dijo que si el dólar llegaba al techo, vendía, y vendió. ¿Te imaginas que Bausili de repente diga que no quiere vender? Cuando lo pusieron a prueba, vendió", reconoció De Pablo, en una entrevista con El Destape Radio.

"Lo importante es que hay una regla y se cumplió en los dos días en que se puso a prueba. Me hubiese sorprendido si no hubiesen vendido", agregó.

De Pablo, además, cuestionó la falta de definiciones claras por parte de Caputo en cuanto al pago de los próximos vencimientos de deuda. "Me parece una insensatez, pero ponele que se tomó un whisky a la mañana. Si no sabe (cómo se va a pagar), no lo tiene que decir. Una cosa es pagar los intereses y otra es pagar los vencimientos. Pedirnos esfuerzos a los argentinos para que desde nuestro bolsillo paguemos los vencimientos es no pensar", señaló.

El economista no solo criticó la falta de un plan claro, sino que también propuso soluciones concretas. Recomendó que el Gobierno busque obtener "plata fresca", emita nuevos bonos o negocie con los principales tenedores de títulos para realizar un canje de deuda. Advirtió que, si no se toma una de estas medidas, la única alternativa viable sería declarar un default.

Finalmente, el economista manifestó un profundo escepticismo ante las afirmaciones del presidente Milei, quien en cadena nacional aseguró que "lo peor ya pasó". Para De Pablo, esta frase carece de valor, ya que es una declaración recurrente en la historia de los presidentes y ministros de Economía en momentos de crisis. El economista sentenció que el verdadero veredicto sobre si la crisis ha pasado lo darán “los historiadores en 50 años”, restando peso a la narrativa oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

milei confirmo que podria haber un salvataje del tesoro de estados unidos: estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

la comparacion de javier milei con fernando de la rua: no van a poder parar el cambio

La comparación de Javier Milei con Fernando De la Rúa: "No van a poder parar el cambio"

Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

En medio de la disparada del dólar, Milei se escudó: "Desde febrero la política no para de poner palos en la rueda"

Reunión entre Milei y Trump. 

Avanza la chance de una reunión entre Milei y Trump antes de las elecciones de octubre

El Banco Central vendió dolares por segunda jornada consecutiva.

Implementan controles cambiarios a accionistas, directores y gerentes de entidades financieras

play

Cerimedo declaró en la Justicia que Milei estaba al tanto de los presuntos actos de corrupción

Rating Cero

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

últimas noticias

Sus investigaciones muestran que el camino hacia una vida más larga y saludable se encuentra en la modificación de hábitos diarios, más que en medicamentos o atajos temporales.

Un experto en longevidad advirtió que buscar cambios rápidos en tu peso no servirá si no modificas tus hábitos

Hace 7 minutos
La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

Hace 9 minutos
Juan Crlos De Pablo.

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Hace 32 minutos
play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Hace 1 hora
Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

Hace 1 hora