Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad Turismo rural, naturaleza y arquitectura se fusionan en esta pintoresca localidad. Dónde queda y qué se puede hacer.







Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada de fin de semana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Bellocq, una pequeña localidad que combina historia, tradición y naturaleza, y que en los últimos años se popularizó entre los turistas afines a esta clase de viajes. Fundado el 8 de diciembre de 1912 a partir de la donación de tierras de María Larramendy de Bellocq, el pueblo adquirió identidad propia con la llegada del ferrocarril en 1929, cuando se inauguró la estación San Francisco de Bellocq.

Con menos de mil habitantes, su encanto reside en la quietud de sus calles, la arquitectura modesta y el fuerte sentido de comunidad que se respira en cada esquina. Su atractivo reside en diferentes aristas, entre las que destacan la arquitectura, la gastronomía y las propuestas de turismo rural.

Dónde queda Bellocq Este pintoresco pueblo bonaerense se encuentra en el partido de Carlos Casares, a unos 485 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su cercanía relativa lo convierte en un destino accesible para quienes buscan una escapada de fin de semana con tranquilidad asegurada. Asimismo, está ubicado a solo 20 kilómetros del mar y muy cerca de Claromecó.