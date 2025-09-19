19 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei negó las coimas en Discapacidad: "Son audios con chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial"

El Presidente concluyó su visita a Córdoba con un acto de campaña de La Libertad Avanza en el Parque Sarmiento, de cara a las elecciones legislativas de octubre. Acusó a la oposición de "torpedear los logros" del Gobierno y pidió a sus seguidores "ponerse de pie y seguir peleando".

Milei junto a su hermana Karina

Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni, el candidato Gonzalo Roca, Patricia Bullrich y Martín Menem.

El presidente Javier Milei volvió a acusar a la oposición de "torpedear los logros de este Gobierno" y aseguró que las grabaciones en las que se lo escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo hablando de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "son audios con chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial".

Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.
Batalla campal en Córdoba: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda

Durante un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, que se realizó este viernes en el Parque Sarmiento, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Presidente pidió a sus seguidores "ponerse de pie y seguir peleando".

"Me encanta que los kukas ahora son catadores de corrupción. Hablan de audios con chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial", aseguró Milei.

"Ellos tienen una triple condenada por afanarse la guita de Vialidad Nacional. Cuando hacen el tres, quizás se refieren a las tres causas que le faltan", agregó el mandatario, refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner, y al gesto que ya se volvió popular por el 3% que supuestamente cobraba Karina Milei en retornos, según los audios de Spagnuolo.

Milei estuvo acompañado en el escenario por el vocero presidencial, Manuel Adorni; su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

Javier Milei: "El partido del Estado trata de torpedear los logros de este Gobierno"

El fervor que alguna vez rodeó al Presidente parece haberse desvanecido en los últimos meses. En el inicio de su mandato, se presentaba como el líder carismático y rebelde que canalizaba el hartazgo de la sociedad. Pero en los últimos meses, su imagen de outsider indomable comenzó a resquebrajarse.

La confrontación constante, el ajuste económico que impacta en la población, la falta de resultados tangibles en el corto plazo y los recientes escándalos de corrupción erosionaron la base de apoyo popular que lo llevó al poder. Esa desilusión se tradujo en un pésimo resultado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que La Libertad Avanza perdió por 14 puntos de diferencia.

La figura desangelada de Milei sugiere un escenario adverso en octubre. El Presidente atribuye el escándalo de las coimas a "operaciones de la oposición" y las tensiones cambiarias "bloqueos del partido del Estado".

"El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Toda esta máquina de impedir es porque están cagados. No paran de tratar de torpedear los logros de este Gobierno, que son enormes, muy a pesar de ellos. Pero los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. Nos quieren asustar, pero no van a poder pararnos. La ola de la libertad es imparable", advirtió Milei.

Sin embargo, casi que rogó a los presentes que sigan creyendo en el plan del Gobierno. "Hay que ponerse de pie y seguir peleando. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza. ¡Les pido que no flaqueen, sigan peleando, a no aflojar!", concluyó.

