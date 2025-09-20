20 de septiembre de 2025 Inicio
El papá de Thiago Medina contó cuál es el órgano que tiene comprometido su hijo

El exparticipante de Gran Hermano fue operado para poder reconstruirle la parrilla costal, ya que tenía ocho costillas fracturadas. Tras la intervención, su familia contó detalles sobre su salud.

Thiago Medina fue operado el viernes.

Thiago Medina fue operado el viernes.

El papa de Thiago Medina habló luego de la operación de su hijo en donde salió todo de manera exitosa en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, pero contó cómo está actualmente de salud y explicó cuál es el órgano que tiene comprometido en la actualidad.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

El accidente ocurrió el 12 de septiembre cuando el influencer circulaba en moto en la Ruta 7 y terminó en terapia intensiva. Contó que continúa en el quirófano y que le reconstruyeron la parrilla costal, ya que tenía ocho costillas fracturadas.

“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica”, indicó el padre.

Thiago Medina

Y agregó: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente, mañana o pasado nos den más información”.

Luego de esto, su hermana Brisa escribió: “Dios misericordioso, te pido con todo mi corazón por Thiago Agustín Medina, quien ha sufrido un grave accidente. Tú conoces su dolor, su lucha y fragilidad en este momento. Coloca tus manos sanadoras sobre su cuerpo y su alma. Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Amén”.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue operado con éxito este viernes de la intervención que tenía como finalidad "reparar la parrilla costal" luego del fuerte accidente que sufrió con su moto en el partido de Moreno.

"Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva. Estable!" , publicó la madre de sus hijos, Daniela Celis, en una historia en su cuenta de Instagram.

Luego detalló que "en este momento no requiere droga para la presión". Esperamos la presión mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega".

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
play

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

