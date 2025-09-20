20 de septiembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto chocó contra el muro durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

El piloto argentino, que cumplía una buena actuación, sufrió un despiste en el final de la tanda y largará 16° en el circuito callejero de Bakú.

El argentino durante la última práctica en Bakú.

El piloto Franco Colapinto sufrió un fuerte choque contra el muro en el final de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrolla en el circuito callejero de Bakú, por la fecha 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1. De esta manera, el domingo largará en el puesto 16.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El argentino cumplía una buena actuación y estaba cerca de meterse en la Q2. Sin embargo, en el último minuto de la tanda, el Alpine número 43 impactó de lleno contra la pared. Segundos antes, su compañero, el francés Pierre Gasly, se había despistado y quedó en el lugar 19.

En la última sesión de entrenamientos, Colapinto había quedado a 0.566 segundos del mejor tiempo, que fue marcado por el campeón del mundo vigente, el neerlandés Max Verstappen, que viene de ganar la competencia llevada a cabo en Monza y darle un golpe a los McLaren, la escudería con mayor rendimiento en el año.

Para el oriundo de Pilar fue una práctica positiva porque volvió a quedar por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien está confirmado como el conductor número 1 del equipo francés y renovó contrato hasta 2028.

Colapinto necesita buenos resultados en las ocho competencias que restan del calendario para asegurarse un lugar dentro de la escuadra para el año próximo. “Es entre Franco y Paul (Aron)”, aseguró el italiano Flavio Briatore en declaraciones al medio especializado The Race. Y agregó: “Paul es un buen chico y además un piloto muy rápido. Y yo necesito entender qué es lo mejor para el equipo. Mi único interés es incorporar al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”.

El accidente de Franco Colapinto en Azerbaiyán

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Sábado 20 de septiembre

  • Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8:00
