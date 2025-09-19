IR A
Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

Las mediáticas protagonizaron una interna familiar, a tal punto que "la Callejón" desconfió de un hecho de inseguridad que sufrió su hermana en Córdoba.

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.

Las hermanas Sandra y María Fernanda Callejón, protagonizaron un escándalo en televisión, cuando la primera respondió a la actriz que puso en duda un robo que sufrió en la casa familiar, en Villa Carlos Paz, en Córdoba: "Esto me parece de muy mal gusto, con malicia, muy desafortunado”,

Fernanda la acusó de querer robarle protagonismo justo el día del estreno de la obra de teatro Viuda e hijas, el pasado 17 de septiembre. “Yo no voy a exponer nada porque todo el mundo sabe que me da vergüenza ajena cuando se exponen cosas privadas de la familia”, destaco la mayor de las Callejón.

Sandra habló este viernes en Intrusos, en América, y destapó la interna entre ambas y un distanciamiento de hace mucho tiempo: “Lo que hace no está bien. Esto me arrastra al barro, a tener que exponer cosas privadas de mi familia”. En este sentido, explicó que "esto no es de ahora, se vienen arrastrando varias cosas”, dijo llorando.

El conductor Rodrigo Lussich indagó el porqué de la pelea y todo se remitió a una pelea por el padre de ambas: “Cuando Fernanda vino a hacer temporada acá (Carlos Paz), yo me acomodé para poder ver a mi sobrina. Todo bien, felices. Dos veces lo vio a papá en tres meses de temporada, pero bueno, se fue contenta. Después pasó todo lo de Ricky. Entonces, un Día del Padre que yo le pongo ‘feliz día’ a mi ex cuñado, ella estalló”.

Sandra relevó que nunca hablaron con su hermana sobre lo que pasó con Ricardo Diotto y confirmó que todavía habla con él cuando está con su sobrina. Ante la pregunta de si esta podría ser la causa del enojo, apuntó: “Bueno, no sé… que vaya a terapia”.

