La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos con los increíbles estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming, cada vez son más las series y películas que llegan y atrapan a los suscriptores de manera inmediata. Asimismo, los televidentes han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó una nueva película de Clint Eastwood a la gran N roja, se trata de La Mula, una producción de drama basada en hechos reales, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te olvides de mirarla este fin de semana de septiembre.
Sinopsis de La Mula, la película de Clint Eastwood que llegó a Netflix
A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper).
Tráiler de La Mula
Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures