La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood Un nuevo estreno estadounidense de 2018 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos con los increíbles estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming, cada vez son más las series y películas que llegan y atrapan a los suscriptores de manera inmediata. Asimismo, los televidentes han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó una nueva película de Clint Eastwood a la gran N roja, se trata de La Mula, una producción de drama basada en hechos reales, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te olvides de mirarla este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de La Mula, la película de Clint Eastwood que llegó a Netflix A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper).

Tráiler de La Mula Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de La Mula Clint Eastwood como Earl Stone

como Earl Stone Bradley Cooper como Colin Bates

como Colin Bates Alison Eastwood como Iris

como Iris Andy García como Latón

como Latón Taissa Farmiga como Ginny

como Ginny Dianne Wiest como Mary Stone

como Mary Stone Laurence Fishburne como Warren Lewis

como Warren Lewis Ignacio Serricchio como Julio

la mulaaa