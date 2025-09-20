IR A
La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Un nuevo estreno estadounidense de 2018 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

La mula

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos con los increíbles estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming, cada vez son más las series y películas que llegan y atrapan a los suscriptores de manera inmediata. Asimismo, los televidentes han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
Ahora, llegó una nueva película de Clint Eastwood a la gran N roja, se trata de La Mula, una producción de drama basada en hechos reales, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te olvides de mirarla este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de La Mula, la película de Clint Eastwood que llegó a Netflix

A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper).

Tráiler de La Mula

Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de La Mula

  • Clint Eastwood como Earl Stone
  • Bradley Cooper como Colin Bates
  • Alison Eastwood como Iris
  • Andy García como Latón
  • Taissa Farmiga como Ginny
  • Dianne Wiest como Mary Stone
  • Laurence Fishburne como Warren Lewis
  • Ignacio Serricchio como Julio
