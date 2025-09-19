La dura advertencia de Carlos Maslatón: "Los próximos meses son de depreciación del peso argentino y una subida fuerte del dólar" El abogado cuestionó la política económica del Gobierno y aseguró que "están mintiendo con el equilibrio fiscal". "Si vos tomás deuda del mercado y pagás intereses es porque tenés un déficit gigante", explicó. Por







Maslatón cuestionó el plan de Luis Caputo.

El abogado Carlos Maslatón analizó este viernes la crisis económica que atraviesa el Gobierno y advirtió que los próximos meses "son de depreciación del peso argentino y una subida fuerte del dólar". En una entrevista con C5N, cuestionó el programa del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que "están mintiendo con el equilibrio fiscal". "Si vos tomás deuda del mercado y pagás intereses es porque tenés un déficit gigante", explicó.

“Lo más importante es que la gente tome conciencia que los dólares que vende Luis Caputo son tomados al FMI. Él está tomando deuda pública para reventar a un precio por debajo del mercado dólares para que salgan de su situación comprometida los amigos del poder. Esto es lo que está pasando ahora”, analizó Maslatón en un primer momento.

En el mismo sentido, remarcó: “Hay un Gobierno que está mintiendo sobre el equilibrio fiscal, jamás lo tuvo. Es mentira que no han emitido moneda. Desde que Milei llegó al gobierno hay cuatro veces más monedas de cuando asumió”.

"Se engaña a la opinión pública con un equilibrio fiscal que no existe, se asusta la opinión pública con subsidios como si se fundiera el país por el tema de los jubilados y discapacitados, además ahí afanan plata”, sumó el abogado en una entrevista por el programa La Mañana.

Para luego, sobre el final, advertir: “Los próximos meses son de depreciación del peso argentino y una subida fuerte del dólar. Aunque trate Caputo de poner una barrera con plata que no es de él, y la debemos todos los argentinos, va a fracasar en esto”.