Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks La modelo viajó a Madrid y brilló con dos diseños de la firma para la cual es la nueva embajadora.







Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez. Redes Sociales

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se quedó con un contrato de una marca en la que Eugenia "China" Suárez era la cara internacional.

La conductora de Los 8 escalones, en Telefe, viajó a Madrid para encarar la campaña de perfumes de Carolina Herrera como embajadora en Argentina y en distintos países de América Latina. El cambio radicaría en los escándalos en que se vio envuelta la mujer de Mauro Icardi, con su exmujer, Wanda Nara.

Quien hizo correr la noticia fue el conductor Ángel de Brito, en LAM, en América, quien aseguró: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

Después, la panelista Yanina Latorre escribió en sus redes sociales: "Pampita ocupando el lugar de la Nipona como embajadora de Carolina Herrera en Madrid".

