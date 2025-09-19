IR A
Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La modelo viajó a Madrid y brilló con dos diseños de la firma para la cual es la nueva embajadora.

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.
La conductora de Los 8 escalones, en Telefe, viajó a Madrid para encarar la campaña de perfumes de Carolina Herrera como embajadora en Argentina y en distintos países de América Latina. El cambio radicaría en los escándalos en que se vio envuelta la mujer de Mauro Icardi, con su exmujer, Wanda Nara.

Quien hizo correr la noticia fue el conductor Ángel de Brito, en LAM, en América, quien aseguró: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

Después, la panelista Yanina Latorre escribió en sus redes sociales: "Pampita ocupando el lugar de la Nipona como embajadora de Carolina Herrera en Madrid".

En su estadía en España, la modelo deslumbró con dos diseños en un evento exclusivo de los perfumes de alta gama: un vestido blanco total, ribeteado con botones dorados, con lentes oscuros y joyas delicadas, para un coctel de día. Para la noche, usó un vestido con un sólo hombro, con la firma de CH, con flores estampadas en rojo, violeta, amarillo y verde.

