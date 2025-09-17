17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de septiembre

El oficial opera a $1.431,92 para la compra y $1.482,89 para la venta en una jornada marcada por la Tercera Marcha Universitaria.

Por
El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

Freepik

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.431,92 para la compra y $1.482,89 para la venta, luego de un inicio de semana al alza que siguió a otra al rojo vivo, con casi $100 de suba que lo hicieron romper el techo de la banda, lo que llevó al BCRA a desprenderse de divisas. Por otro lado, en el Banco Nación vuelve a subir y opera a $1.485, mientras que el blue también trepa y se comercializa en torno a los $1.470.

El Gobierno mantiene su política de dólar libre pero con intervención del Banco Central.
Te puede interesar:

El Gobierno confirmó que saldrá a comprar pesos si el dólar supera la banda

En las primeras operaciones de este lunes, el Banco Central (BCRA) salió a intervenir en el mercado con una postura vendedora que se refleja en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), a ponerle techo al tipo de cambio en $1.474 con aproximadamente $100 mil millones, según refirió Ámbito. De esta manera, el dólar siguió con una fuerte demanda del mercado que obliga al BCRA a intervenir para evitar que perfore la banda cambiaria.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial presiona contra el techo de la banda de flotación.

El dólar oficial presiona contra el techo de la banda de flotación.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto, donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $421,74 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.431,92 para la compra y $1.482,89 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1435 para la compra y $1485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.469.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.482,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.469,91.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1467,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial sigue bajo alta presión en las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales.

Tras el anuncio del Presupuesto 2026, el dólar subió $5 y continúa con la presión alcista

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar volvió a subir en la previa del anuncio del Presupuesto

Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana

Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana

El dólar oficial se mantiene muy cerca del techo de la banda definida por el Gobierno.

El dólar se mantiene cerca del techo de la banda: expectativa por la cadena nacional de Milei este lunes

El dólar no tiene operaciones oficiales este sábado. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de septiembre

El dólar blue se comercializa en torno a los $1.400. 

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

Rating Cero

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

últimas noticias

El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA ya empezó a vender reservas

Hace 2 minutos
play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Hace 12 minutos
El Gobierno deslizó la posibilidad de la existencia de adoctrinamiento en las aulas.

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

Hace 36 minutos
España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Hace 37 minutos
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados vive en condiciones inaceptables

León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

Hace 47 minutos