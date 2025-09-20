Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

La influencer sorprendió a sus seguidores con un look audaz y lleno de personalidad, y sus fotos se viralizaron en las redes.

Tuli Acosta es una de las personalidades más influyentes en la actualidad, ya que se destaca en diversos ámbitos, desde la música hasta el mundo del streaming. Sin embargo, lo que llamó la atención en esta ocasión fue un look que compartió a sus seguidores de Instagram, con mucho estilo.

La influencer apostó por un look en blanco y negro con tintes rockeros . Para la parte abajo, eligió un pantalón de ecocuero negro de tiro bajo al cuerpo, combinado con una camisa blanca fruncida en el frente, apenas abierta en el escote para un toque relajado. Encima, sumó un blazer de cuero sintético negro oversized que le da una impronta elegante.

De esta forma, los colores acromáticos dan lugar al beauty . En ese sentido, Acosta lució el pelo negro con mechones rojos intensos que enmarcan el rostro y le dan protagonismo. Las cejas, teñidas del mismo tono carmesí, acompañan la propuesta estética y logran un efecto distintivo.

En cuanto al maquillaje , Tuli optó por una base natural y luminosa, párpados apenas definidos con sombras neutras y pestañas bien marcadas , mientras que los labios se mantuvieron en un tono nude , una elección sobria para que resalte el rojo del pelo. Finalmente, las uñas —diseño corto y prolijo con base nude decorada con pequeños lunares negros — y unos collares negros superpuestos complementaron y sumaron textura.

tuli acosta look 2

Cuál es el perfume favorito de Tuli Acosta

Un detalle que la artista ya había contado, pero volvió a resonar entre sus seguidoras un detalle que la define: el perfume que la acompaña a todos lados. Y es que Acosta reveló en sus redes que su fragancia preferida es Angel Elixir de Thierry Mugler, una de las más reconocidas y vendidas de la casa francesa.

“A donde vaya, siempre voy acompañada de mi Angel Elixir de Mugler”, escribió en ese entonces la influencer sobre este perfume lanzado en 2023, que es una reinterpretación moderna de la clásica línea Angel. Su éxito radica en su combinación de notas que dan como resultado un aroma fresco e intenso: notas de salida: pimienta rosa, que le da un toque vibrante y chispeante; notas de corazón: jazmín, ylang-ylang, sándalo y flor de azahar, un mix floral sofisticado; notas de fondo: vainilla Bourbon y Amber Xtreme, que aportan calidez y sensualidad.