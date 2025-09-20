IR A
IR A

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

La influencer sorprendió a sus seguidores con un look audaz y lleno de personalidad, y sus fotos se viralizaron en las redes.

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Redes sociales

Tuli Acosta es una de las personalidades más influyentes en la actualidad, ya que se destaca en diversos ámbitos, desde la música hasta el mundo del streaming. Sin embargo, lo que llamó la atención en esta ocasión fue un look que compartió a sus seguidores de Instagram, con mucho estilo.

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas
Te puede interesar:

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

La influencer apostó por un look en blanco y negro con tintes rockeros. Para la parte abajo, eligió un pantalón de ecocuero negro de tiro bajo al cuerpo, combinado con una camisa blanca fruncida en el frente, apenas abierta en el escote para un toque relajado. Encima, sumó un blazer de cuero sintético negro oversized que le da una impronta elegante.

tuli acosta look

De esta forma, los colores acromáticos dan lugar al beauty. En ese sentido, Acosta lució el pelo negro con mechones rojos intensos que enmarcan el rostro y le dan protagonismo. Las cejas, teñidas del mismo tono carmesí, acompañan la propuesta estética y logran un efecto distintivo.

En cuanto al maquillaje, Tuli optó por una base natural y luminosa, párpados apenas definidos con sombras neutras y pestañas bien marcadas, mientras que los labios se mantuvieron en un tono nude, una elección sobria para que resalte el rojo del pelo. Finalmente, las uñas —diseño corto y prolijo con base nude decorada con pequeños lunares negros— y unos collares negros superpuestos complementaron y sumaron textura.

tuli acosta look 2

Cuál es el perfume favorito de Tuli Acosta

Un detalle que la artista ya había contado, pero volvió a resonar entre sus seguidoras un detalle que la define: el perfume que la acompaña a todos lados. Y es que Acosta reveló en sus redes que su fragancia preferida es Angel Elixir de Thierry Mugler, una de las más reconocidas y vendidas de la casa francesa.

“A donde vaya, siempre voy acompañada de mi Angel Elixir de Mugler”, escribió en ese entonces la influencer sobre este perfume lanzado en 2023, que es una reinterpretación moderna de la clásica línea Angel. Su éxito radica en su combinación de notas que dan como resultado un aroma fresco e intenso: notas de salida: pimienta rosa, que le da un toque vibrante y chispeante; notas de corazón: jazmín, ylang-ylang, sándalo y flor de azahar, un mix floral sofisticado; notas de fondo: vainilla Bourbon y Amber Xtreme, que aportan calidez y sensualidad.

Noticias relacionadas

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Hace 17 minutos
JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Hace 19 minutos
play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 34 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 37 minutos
Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 48 minutos