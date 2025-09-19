El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió reservas por tercer día consecutivo para contener el dólar oficial, que llegó otra vez al límite superior de la banda de fluctuación, ubicado en $1.475. Luego de vender u$s379 millones el día previo, la entidad monetaria cerró una semana donde dilapidó divisas por u$s1.110 millones para defender el límite superior de la banda de fluctuación y contener la presión cambiaria.
La entidad que lidera Santiago Bausili debió desprenderse de dólares, en una jornada caliente para la divisa norteamericana, que alcanzó su máximo valor nominal histórico en el minorista: $1.515. El desprendimiento de dólares representó la peor rueda de la era Milei y entró en el top 10 de ventas del BCRA: sólo comparables con las gestiones de Guido Sandleris y Federico Sturzenegger.
El tercer día con el tipo de cambio en el techo de las bandas cambiarias obligó a la entidad monetaria a intervenir con intensidad para frenar el aluvión de compradores. La fuerte demanda se reflejó en el volumen del mercado que llegó a u$s842,676 millones, lo que implica que el BCRA puso más del 80% del oferta total de la jornada. Ayer, el volumen había alcanzado u$s590,166 millones.
ranking ventas del banco central
De esta manera, continúa el interrogante sobre la fortaleza de las reservas del Banco Central para sostener este escenario hasta las elecciones del 26 de octubre. Si la desconfianza de los actores del mercado persiste, luce evidente que el esquema cambiario de bandas con flotación sucia no tiene consistencia.
Así, el mayorista que es referencia del mercado finalizó en $1.475, en el tope de la banda superior. A su vez, el dólar Banco Nación se consiguió a $1.515, mientras que el dólar cripto subió a $1.554,10 al finalizar la rueda, según el promedio que realiza Coinmonitor. El tipo de cambio minorista que publica el BCRA, cerró la jornada en $1.523,75.
reservas
