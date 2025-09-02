Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de septiembre

El oficial opera a $1.347,82 para la compra y $1.391,88 en un inicio de semana con fuerte alza, especialmente en el valor que comercializa el Banco Nación, que se acercó a los $1.400.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.355 y en Banco Nación se comercializa a $1.385. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $315,28 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotiza a $1.347,82 para la compra y $1.391,88 para la venta .

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.372.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.800.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.373,39, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.377,14.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.420.