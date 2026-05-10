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Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda vez

El cantante colombiano compartió a través de un posteo una tierna imagen junto a su familia para celebrar la llegada de su segundo bebé.

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma anunció que será papá por segunda vez junto a Susana Gómez a través de un tierno posteo en redes sociales. En la imagen, se lo ve besando la pancita de su compañera de vida junto a su primera hija, Paris. La publicación se viralizó en cuestión de segundos y se llenó de mensajes de apoyo, alegría y emoción por la llegada del nuevo integrante de la familia.

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El cantante colombiano está en pareja con Susana desde finales de 2020 y fruto de su relación, nació Paris Londoño Gómez en marzo de 2024. En el marco de la celebración por el día de la madre en Colombia, Maluma posteó un emoji de corazón azul en su publicación junto con la foto de su familia, anunciando así el segundo embarazo de la pareja.

Uno de los primeros en comentar fue el artista J Balvin, quien celebró la noticia con una serie de corazones rojos. A partir de allí, la publicación de Maluma se llenó de mensajes de sus seguidores: “Ay, no puede ser, qué belleza esto por Dios”, “felicidades”, “Dios los bendiga”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron la foto, reflejando la alegría de sus fans y colegas ante la llegada del nuevo bebé.

El anuncio del cantante fue muy celebrado en redes tanto como la llegada de su primera hija en marzo de 2024 donde le dieron la bienvenida a París con una tierna foto en blanco y negro de Maluma besando a la bebé. Un año antes, en 2023, el artista colombiano había sorprendido a sus fans al mostrar en pleno concierto el video del momento en que él y su pareja descubrieron que esperaban una nena, compartiendo también la emoción de su familia.

Maluma y Susana, arquitecta y diseñadora de interiores colombiana, se conocían desde hace años antes de iniciar su noviazgo tras el divorcio de ella. La relación se volvió pública a finales del 2021 y desde ese momento se mostraron inseparables. Ambos residen en Medellín junto a su pequeña hija, alejados del bullicio de las celebridades, tratando de equilibrar las profesiones de ambos.

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