11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

Un informe técnico del Ministerio de Salud reveló desvíos críticos en la adquisición de insumos ortopédicos durante 2025. La justicia investiga una red de corrupción que involucra a exdirectivos del organismo y un grupo selecto de proveedores que vulneraron los sistemas de control estatal.

Por
ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

El Ministerio de Salud detectó presuntos "desvíos críticos y sobreprecios" de hasta el 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. El hallazgo surgió tras una auditoría que comparó las facturas emitidas al Estado con los valores de referencia del mercado.

Mauricio Macri, presidente y fundador del PRO.
Te puede interesar:

En medio del escándalo de Adorni, el PRO se despega del Gobierno: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

La investigación judicial, bajo la lupa del fiscal Franco Picardi, apunta a un fraude millonario mediante un sistema de contrataciones paralelas que benefició a empresas vinculadas entre sí.

El documento oficial, publicado por La Nación, advierte que "el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público".

En rubros como sillas de ruedas, los sobreprecios alcanzaron el 2000%. El caso más extremo fue la compra de un andador con una diferencia abismal respecto al valor de un equipo de prestaciones idénticas.

La auditoría también detectó irregularidades en la adquisición de insumos médicos de alta complejidad. El 8 de julio de 2025, la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas para el corazón, mientras que el PAMI abonó solo $124 millones por el mismo producto meses antes. Para los técnicos del Ministerio, estas facturas emitidas por proveedores como Ortopedia Bernat contienen "desvíos que resultan técnicamente indefendibles" y demuestran un patrón de conducta sistemático.

La justicia citó a indagatoria a 49 personas, entre ellas el contador Osmar Mariano Caballi, socio mayoritario de Farma Salud. Esta empresa fue la mayor beneficiaria del esquema al absorber fondos por $7.900 millones. Caballi, quien tuvo un cargo jerárquico en la agencia durante la gestión de Alberto Fernández, es señalado por sus propios socios como el responsable de acercar los negocios con el Estado a partir de su experiencia previa en el sector.

El fiscal Picardi sostiene que los involucrados vulneraron el Siipfis, un sistema digital de licitaciones, para seleccionar de antemano a los ganadores. Según el dictamen, esta herramienta "permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada". La fiscalía identificó al "grupo museo", un chat de WhatsApp donde exfuncionarios y operadores externos definían a quiénes se invitaba a las supuestas competencias de precios.

Entre las empresas señaladas figuran Artrobone, Bymax Medical e Imnova, las cuales facturaron sillas de ruedas por $19 millones cuando el precio de referencia era de apenas $1,2 millones. Los investigadores descubrieron que el gerente de Bymax es pareja de una exfuncionaria de la ANDIS ya procesada. Además, el informe cuestiona la compra de componentes importados de lujo que "no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional".

La causa judicial avanza mientras los acusados plantean la nulidad de las actuaciones y cuestionan la validez de audios filtrados que mencionan un sistema de coimas. El juez Ariel Lijo ordenó peritajes sobre dichas grabaciones para determinar su autenticidad. Esta semana continuará el desfile de empresarios y exfuncionarios ante los tribunales para explicar su responsabilidad en lo que la auditoría califica como una distorsión total de los principios de transparencia pública.

Noticias relacionadas

Caso Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas y se complica su situación

Caso Adorni: la Justicia también detectó movimientos con criptomonedas

El Gobierno busca pasar página en medio del escándalo de Manuel Adorni. 
play

La ruta del dinero de Adorni

Mientras las internas afloran y la imagen cae, Milei y los suyos avanzan en los negocios.

Para el Gobierno, el derrumbe no impide hacer negocios

play

María O'Donnell en TVR: "Milei ataca a los jubilados y a las amas de casa"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la presentación de su libro, dialogó con C5N. 

Axel Kicillof: "El verdadero problema no es Adorni, es el desastre que está haciendo Milei"

El vicerector de la UBA denunció que el Gobierno no realizó las tranferencias correspondientes. 

Protesta universitaria: Yacobitti aseguró que el Gobierno busca "confundir a la gente"

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.
play

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda vez

¿Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate?.

Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate

últimas noticias

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Hace 37 minutos
ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

Hace 45 minutos
Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo negó que el escándalo de Adorni afecte las inversiones y estimó la inflación de abril entre "2,5% y 2,8%"

Hace 1 hora
Hay 200.000 repartidores en Argentina.

Mientras crecen los repartidores, el poder de compra en las apps de delivery cayó 12% en un año

Hace 1 hora