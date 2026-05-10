Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

Las producciones argentinas se convirtieron en protagonistas de la ceremonia realizada en la Riviera Maya, donde directores, actores y equipos técnicos fueron distinguidos con los máximas distinciones. La noche también incluyó un emotivo reconocimiento a la trayectoria del protagonista de El Encargado.

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.

Las producciones argentinas se consagraron como grandes protagonistas de los Premios Platino 2026 , al imponerse en las principales categorías y recibir un reconocimiento especial a la trayectoria de Guillermo Francella . La ceremonia, realizada en la Riviera Maya, reunió a lo más destacado del audiovisual iberoamericano y tuvo como eje la celebración del talento nacional, que se llevó los máximos honores de la noche. Belén y El Eternauta fueron los más premiados.

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La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret de la Riviera Maya, donde se entregaron premios a diversas películas, series y actores argentinos que resaltaron en la gala. También hubo propuestas musicales donde María Becerra , como representante argentina, se destacó con una balada pop de tono urbano.

Por otra parte, el momento más emotivo de la noche llegó con la entrega del Premio Platino de Honor 2026 recibido por Guillermo Francella tras su enorme trayectoria en producciones emblemáticas como “El secreto de sus ojos”, “El clan” y “El encargado”. También estuvo nominado a Mejor Interpretación Masculina por “Homo Argentum”.

A su vez, las producciones argentinas resaltaron en la noche de los Premio Platino a través de la categoría Premio al Cine y Educación en Valores donde la película Belén resultó vencedora, imponiéndose sobre La Mujer de la Fila, Manas y Sorda. Asimismo, en el apartado de Mejor Actuación Femenina de Reparto , Camila Pláate (Belén) obtuvo el galardón.

Y sin dudas uno de los máximos galardonados fue El Eternauta de Bruno Stagnaro que se impuso en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental, logrando superar a Anatomía de un Instante, Chespirito: Sin Querer Queriendo y Las Muertas.

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Asimismo, Ricardo Darín también resultó galardonado en Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, por sobre Álvaro Morte (Anatomía de un Instante), Javier Cámara (Yakarta) y Leonardo Sbaraglia (Menem). Si bien el actor no estaba presente, Andrea Pietra subió al escenario en su lugar y luego tuvo que volver para recibir el premio como mejor actriz de Reparto en Miniserie o Teleserie por su papel en la misma producción.

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Los reconocimientos a las producciones argentinas no quedaron en esos nombres sino que también el actor uruguayo César Troncoso fue premiado por su papel en El Eternauta en la categoría de Actor de Reparto en Miniserie o Teleserie. Además, Bruno Stagnaro tuvo su reconocimiento y se llevó todos los aplausos como Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie.

Además, la creación del director argentino se llevó el premio a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie donde Federico Jusid fue distinguido por sobre Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada), Julio de la Rosa (Anatomía de un Instante) y Manuel J. Gordillo (Estado de Fuga: 1986).

César Troncoso Ricardo Darín El Eternauta Netflix

Sin lugar a dudas, El Eternauta fue la producción que arrasó en la ceremonia sumando además a Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow que se quedaron con el premio a Dirección de Montaje, mientras que Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol triunfaron en Efectos Especiales, imponiéndose sobre títulos como Menem, Anatomía de un Instante, Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, Cometierra y Cada Minuto Cuenta S2.

Por último, para cerrar una velada coronada de gloria, los maquilladores argentinos también tuvieron su reconocimiento: Marcos Cáceres y Dolores Giménez se llevaron el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie por Menem, imponiéndose sobre Mentiras: La Serie, El Eternauta y Anatomía de un Instante.