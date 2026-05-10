11 de mayo de 2026 Inicio
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Así quedó el fixture de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: cuáles serán todos los partidos

Los octavos de final, que se llevaron adelante este fin de semana y tuvieron muchas sorpresas, definieron a los equipos que accedieron a la siguiente instancia del campeonato.

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River se quedó con el clásico contra San Lorenzo y es uno de los clasificados a los cuartos de final.

River se quedó con el clásico contra San Lorenzo y es uno de los clasificados a los cuartos de final.

NA/Damián Dopacio

Tras el inesperado triunfo de Gimnasia sobre Vélez en el Amalfitani, el Torneo Apertura 2026 entró en su fase más emocionante y dramática. Los octavos de final se desarrollaron este fin de semana y tuvieron resultados que sacudieron el tablero del fútbol argentino, dejando en el camino a uno de los máximos favoritos y coronando a un nuevo rey en el histórico clásico cordobés: Boca quedó afuera y Belgrano se quedó con el duelo ante Talleres (C).

River piensa en su próximo partido.
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Los partidos de cuartos de final se jugarán el martes y miércoles, aunque todavía no tienen horarios confirmados.

La gran sorpresa se vivió en La Bombonera. Huracán dio el golpe al eliminar a Boca en un partido inolvidable que se definió en el tiempo suplementario. El Globo se impuso por 3-2 ante un equipo de Claudio Úbeda que no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose del certamen ante su público entre silbidos. Con este triunfo histórico, el conjunto de Parque Patricios avanzó a los cuartos de final.

En tanto, en el primer enfrentamiento de eliminación directa por torneos de AFA entre los dos gigantes de Córdoba, Belgrano venció 1-0 a Talleres. Con un gol de Francisco González Metilli, el Pirata no solo se clasificó a la siguiente ronda, sino que también rompió una racha de 25 años sin vencer a su clásico rival.

boca huracan eliminado
La derrota de Boca con Huracán fue la gran sorpresa de los octavos de final.

La derrota de Boca con Huracán fue la gran sorpresa de los octavos de final.

Ahora, los dirigidos por Ricardo Zielinski deberán enfrentarse a Unión de Santa Fe por un lugar en las semifinales. El Tatengue (8° A) también protagonizó un impacto al derrotar a Independiente Rivadavia (1° B) en Mendoza.

Los octavos de final se reanudaron este domingo, cuando Independiente quedó eliminado ya que perdió 3-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón, mientras que para el Rojo convirtió Gabriel Ávalos.

En tanto, Racing (8° B) se impuso 1-0 sobre Estudiantes (1° A) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi con un tanto de Santiago Sosa sobre el final. Por su parte, River (2° B) derrotó por penales a San Lorenzo (7° A) en Núñez tras empatar 2-2 en un partido increíble y se clasificó.

Finalmente, en el último partido de los octavos, Vélez (3° A) cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata (6° B) en Liniers y así los platenses quedaron definidos como los rivales del Millonario en cuartos.

Torneo Apertura 2026: todos los partidos de cuartos de final

  • Belgrano vs. Unión en el estadio Julio César Villagra.
  • Argentinos Juniors vs. Huracán en el Diego Armando Maradona.
  • Racing vs. Rosario Central en el Juan Domingo Perón.
  • River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.

Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura 2026

Al mismo tiempo, se confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.

De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes, y los ganadores del domingo lo harán el miércoles".

"Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba", concluyeron.

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