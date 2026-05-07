7 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 7 de mayo

El billete estadounidense minorista operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación y mantiene la calma cambiaria. En el segmento mayorista, también subió $8 y quedó al borde de perforar los $1.400.

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El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera semana de mayo.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera semana de mayo.

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El dólar minorista cotizó este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, tras haber retrocedido $5 en la rueda del miércoles y cortó con dos caídas consecutivas. En el segmento mayorista, referencia del mercado, subió $8 quedó al borde de perforar la franja de los $1.400. En tanto, el blue se mantuvo estable.

Caputo, Quirno y Oxenford junto a Eimear Bonner, directora financiera de Chevron.
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Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.428,35 y el contado con liquidación (CCL) a $1.486,23 (+0,4%). Por su parte, los contratos de futuros operaron en posiciones mayoritariamente positivas: $1.410 cotizó el contrato que finaliza a fines de mayo.

El comportamiento del dólar continúa condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

En este contexto, el Gobierno apuesta a sostener la calma cambiaria apoyado en dos pilares: el ingreso de divisas por la cosecha y la continuidad del financiamiento en dólares. Ambos factores permitirían mantener el tipo de cambio bajo control, al menos durante el tramo más favorable del año en términos estacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el arranque de mayo.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el arranque de mayo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,23, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.428,35.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.410,5 para la compra y $1.411,50 para la venta.

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