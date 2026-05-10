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Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Hace meses que circulan rumores sobre el final de su relación con Martín Migueles. Esta vez volvieron a resurgir mientras filma la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a ser foco de versiones sobre ruptura, esta vez se habrían separado luego de su polémico viaje a Japón, según confirmó Karina Iavícoli en Infama por América TV. "Está separada", insistió la panelista y precisó que la empresaria habría tomado la decisión cuando ya sabía que comenzaba el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

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Según Iavícoli, el motivo que llevó a la actriz por ese camino fueron los celos de Migueles durante la preparación y el rodaje de la película. Aún así, la periodista descartó la versión de un romance entre Wanda y su coprotagonista, Agustín Bernasconi. Allegados a la producción aseguraron que las escenas de mayor cercanía responden únicamente a las exigencias del guion.

Wanda Nara rodaje Querés ser mi hijo Uruguay
Wanda Nara en el rodaje de ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

Wanda Nara en el rodaje de ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

"Ella está muy feliz, muy concentrada, aparte de los problemas personales", concluyó la panelista en referencia a la actividad profesional de Wanda, que no le da respiro. Recientemente estrenó en Telefe la novela vertical Triángulo amoroso, en la que actúa junto a su exmarido Maxi López.

En esta etapa de su vida, la mediática apuesta su carrera como actriz. ¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica que promete enredos, romance y humor también producida por Telefe y dirigida por Martino Zaidelis. Cuenta con un elenco integrado por Jean Pierre Noher, Charo López y Bernasconi, y se perfila como uno de los grandes estrenos de los próximos meses.

De qué trata ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi

El personaje encarnado por Wanda sufrirá una traición de parte de su esposo, interpretado por Jean Pierre Noher, que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta nueva etapa, se enreda en una situación romántica con su vecino de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para conseguir un empleo.

¿Quieres ser mi hijo? es la pregunta que da título a la película y el eje alrededor del cual se desarrolla toda la trama. Se tratará del debut en la pantalla grande de la conductora de MasterChef Celebrity.

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