11 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES dio nuevas alertas por estafas virtuales: qué debés saber

Los estafadores utilizan mensajes, llamadas telefónicas y perfiles falsos para obtener información bancaria, contraseñas y datos personales de sus víctimas.

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ANSES dio nuevas alertas por estafas virtuales: qué debés saber
  • ANSES advirtió sobre el aumento de estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados mediante llamados, WhatsApp y redes sociales falsas.
  • El organismo recordó que nunca solicita claves bancarias, datos personales ni códigos de verificación por mensajes o llamadas.
  • Todos los trámites son gratuitos y solo deben realizarse a través de canales oficiales como Mi ANSES, la web oficial y la línea 130.
  • Ante intentos de fraude, recomiendan cortar la comunicación, no compartir información privada y denunciar en oficinas o canales oficiales de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó una advertencia ante el aumento de estafas virtuales dirigidas principalmente a jubilados y pensionados. El organismo recordó que nunca solicita datos personales, claves bancarias ni información de tarjetas a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o redes sociales. Estas maniobras suelen estar vinculadas al phishing y a engaños donde delincuentes se hacen pasar por empleados estatales para acceder a cuentas bancarias y robar dinero o información sensible.

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Desde ANSES remarcaron que todos los trámites son completamente gratuitos y que no existen gestores autorizados para cobrar por bonos, aumentos o gestiones vinculadas a beneficios sociales. Además, indicaron que el único canal oficial para realizar trámites online es la plataforma Mi ANSES, a la que se ingresa utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Ante cualquier mensaje sospechoso que exija cambios de contraseña o solicite datos urgentes, recomiendan cortar inmediatamente el contacto y no compartir información privada.

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Para denunciar intentos de fraude, el organismo puso a disposición distintos canales oficiales, como el correo electrónico [email protected], la línea telefónica 130 y la atención presencial en oficinas de ANSES sin necesidad de turno previo. También aconsejan utilizar únicamente aplicaciones y sitios oficiales verificados para reducir riesgos y proteger tanto el patrimonio como la privacidad de los beneficiarios.

Qué dijo ANSES respecto a las nuevas formas de estafas

Desde ANSES remarcaron que nunca solicitan información personal mediante llamadas, WhatsApp o correos electrónicos con dominios genéricos como Gmail o Hotmail, ni piden dirigirse a cajeros automáticos para realizar gestiones. Además, recordaron que la Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible, por lo que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. Ante cualquier contacto sospechoso, recomiendan cortar la comunicación y utilizar únicamente los canales oficiales verificados del organismo.

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Cuáles son los canales oficiales de ANSES

Para proteger la seguridad de los beneficiarios, la Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que sus únicos canales oficiales de atención son el sitio web ANSES, la aplicación móvil Mi ANSES y la línea gratuita 130, disponible de lunes a viernes para brindar asistencia personalizada. Además, todas las gestiones pueden realizarse de manera presencial y sin intermediarios en las oficinas de la Red de Atención Integral (UDAI) distribuidas en todo el país. El organismo también aclaró que sus perfiles oficiales en redes sociales, como Facebook, Instagram y X, funcionan únicamente con fines informativos, por lo que nunca deben utilizarse para compartir datos personales, claves bancarias o información sensible.

Qué recomienda ANSES ante las estafas virtuales

Ante el aumento de las estafas virtuales, la Administración Nacional de la Seguridad Social insiste en que los beneficiarios extremen las medidas de seguridad y eviten compartir información confidencial, como claves personales, datos bancarios o códigos enviados por mensaje de texto. Desde el organismo remarcan que los ciberdelincuentes suelen utilizar mensajes alarmantes o falsas promesas de cobros extraordinarios para presionar a las víctimas y obtener acceso a sus cuentas. También recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni seguir instrucciones recibidas por llamadas o aplicaciones de mensajería. En caso de detectar un posible fraude, aconsejan interrumpir inmediatamente la comunicación y realizar la denuncia a través de los canales oficiales habilitados, como la línea 130 o el correo de denuncias, para fortalecer la prevención frente a este tipo de delitos digitales.

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