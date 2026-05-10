11 de mayo de 2026 Inicio
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Luis Caputo negó que el escándalo de Manuel Adorni afecte las inversiones y estimó la inflación de abril entre "2,5% y 2,8%"

El ministro de Economía aseguró que "nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni" y señaló que "a partir de junio se vienen los mejores meses".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como imputado afecte las inversiones en Argentina y estimó que la inflación de abril se ubicará entre "2,5% y 2,8%". "La inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo", insistió el funcionario este domingo.

La inflación volvería a bajar en abril luego de once meses. 
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"Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Segurísimo, ni la más mínima duda", afirmó el ministro en LN+ tras recordar que el riesgo país está "prácticamente en mínimos".

Además, el economista respaldó al jefe de Gabinete y aseguró que piensa "lo mismo" que el presidente Javier Milei, quien considera que Adorni "es una persona honesta". En relación a la "ansiedad pública" por la presentación de la declaración jurada, Caputo consideró: "Nadie tiene que preocuparse; si realmente Manuel no tiene las cosas en orden, la justicia no lo va a dejar pasar desapercibido".

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Qué dijo Luis Caputo sobre el consumo: "La gente está mejor que antes"

El ministro señaló que "hay colas en los shoppings" y remarcó los "niveles récord en el EMAE, el consumo y las exportaciones". "Estamos en el camino correcto", insistió Caputo en el último día del primer Shopping Fest para estimular el consumo en los centros comerciales de todo el país.

"Por supuesto, en este proceso hay sectores que lo llevan mejor y otros que avanzan con mayor dificultad, eso siempre ocurre. Muchas veces se repite que ‘la gente no llega’, pero habría que preguntarse quién es esa gente", advirtió el funcionario de Milei e hizo hincapié en la caída de la pobreza.

"Hay personas que siguen atravesando dificultades, pero quienes estaban bajo la línea de pobreza hoy están en una situación sustancialmente mejor", sostuvo el ministro y "La pobreza bajó del 50% al 20%. Los números muestran una realidad distinta a la que se plantea; en su mayoría, la gente está mejor que antes".

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