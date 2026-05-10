11 de mayo de 2026 Inicio
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Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

El violento enfrentamiento ocurrió en el barrio Villa Rivadavia, en la ciudad de Córdoba. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y un corte profundo en el cuero cabelludo.

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Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

Un hombre de 55 años quedó internado en terapia intensiva tras un ataque con un machete durante una violenta pelea con un vecino en el barrio Villa Rivadavia, en la ciudad de Córdoba. El conflicto ocurrió en la calle Coral al 7700 por motivos que las autoridades policiales aún investigan.

La policía desmanteló una red delictiva con arsenal y herramientas de efracción. 
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A causa de las lesiones, el personal de salud trasladó a la víctima al Hospital Príncipe de Asturias con un traumatismo de cráneo y un corte profundo en el cuero cabelludo.

Ante la severidad del cuadro clínico, los profesionales derivaron al paciente al Hospital San Roque para una atención médica de mayor complejidad.

Por su parte, el otro involucrado acudió por sus propios medios al Hospital de Urgencias de la capital provincial. Los médicos diagnosticaron a este individuo de 43 años con un traumatismo cerrado de tórax y ordenaron su internación en el área de observación.

En la escena del suceso, la Policía secuestró un machete con mango de madera y un caño de metal.

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