Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid El campeón del mundo visitó al cantante argentino antes del concierto por su cuarta fecha en España y protagonizaron un intercambio de regalos. El futbolista llegó acompañado de su novia y sus amigos. + Seguir en







Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a Julián Álvarez en su camarín antes de su concierto en Madrid y protagonizaron un intercambio de regalos. El jugador de la Selección argentina le regaló una camiseta del Atlético de Madrid, el club en el que brilla actualmente, con el nombre del cantante y el artista le dio su disco de canciones patrias y el libro Abel 30 Años dedicado y firmado.

El futbolista acudió al encuentro con su novia y sus amigos y Marcelo González, socio y productor del cantante, se sumó como testigo del encuentro. En los minutos que compartieron los dos argentinos charlaron sobre los preparativos para el Mundial 2026 y sobre temas triviales como familia, trabajo y el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053614192993751142&partner=&hide_thread=false Encuentro argentino en España



Julián Álvarez visitó a Abel Pintos en el backstage de su exitoso show en Madrid. Compartieron una charla junto al empresario Marcelo González e intercambiaron regalos. pic.twitter.com/ImUZbZMpsD — Rosario Nuestro (@RosarioNuestro) May 10, 2026

También abordaron el significado de representar a la Argentina en el exterior, del impacto de la música y el deporte en la identidad nacional y de la importancia de mantenerse fieles a los valores que los llevaron a la cima. Sumaron bromas, anécdotas y confidencias sobre lo que implica vivir lejos del país, el peso de la expectativa y el desafío de reinventarse en cada proyecto.

No es la primera vez que el 9 de la Selección asiste a un concierto del cantante oriundo de Bahía Blanca. Incluso para el especial por sus 30 años que realizó La Peña de Morfi por Telefe, el jugador le envió un mensaje para agradecerle por su música. Ángel di María también lo había saludado.