Los videos más impactantes de la ciclogénesis que azotó Mar del Plata El fenómeno provocó inundaciones, daños materiales y un marcado avance del mar sobre la costa marplatense. Por + Seguir en







Los impactantes videos e imágenes de la ciclogénesis que azotó Mar del Plata

El fuerte fenómeno de ciclogénesis que afectó a Mar del Plata dejó un saldo de importantes daños materiales, anegamientos en distintas zonas y un intenso avance del mar sobre la costa. Las imágenes del temporal rápidamente se difundieron en redes sociales por la magnitud del impacto.

Con el correr de las horas, la situación comenzó a normalizarse en la ciudad balnearia. Las autoridades confirmaron el cese de las alertas meteorológicas y anticiparon condiciones climáticas estables y mejor tiempo a partir de este domingo.

En Mar del Plata, las precipitaciones superaron los 100 milímetros entre miércoles y jueves, según datos oficiales. El temporal provocó inundaciones en viviendas y calles, mientras equipos de emergencia realizaron rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos rodeados por el agua. Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora.

En Necochea, uno de los sectores más comprometidos fue el barrio Ramón Santamarina, donde se acumularon cerca de 180 milímetros de lluvia. La situación obligó a evacuar de manera preventiva a seis vecinos, que fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1.