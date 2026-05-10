10 de mayo de 2026 Inicio
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Los videos más impactantes de la ciclogénesis que azotó Mar del Plata

El fenómeno provocó inundaciones, daños materiales y un marcado avance del mar sobre la costa marplatense.

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Los impactantes videos e imágenes de la ciclogénesis que azotó Mar del Plata

Los impactantes videos e imágenes de la ciclogénesis que azotó Mar del Plata

El fuerte fenómeno de ciclogénesis que afectó a Mar del Plata dejó un saldo de importantes daños materiales, anegamientos en distintas zonas y un intenso avance del mar sobre la costa. Las imágenes del temporal rápidamente se difundieron en redes sociales por la magnitud del impacto.

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Con el correr de las horas, la situación comenzó a normalizarse en la ciudad balnearia. Las autoridades confirmaron el cese de las alertas meteorológicas y anticiparon condiciones climáticas estables y mejor tiempo a partir de este domingo.

En Mar del Plata, las precipitaciones superaron los 100 milímetros entre miércoles y jueves, según datos oficiales. El temporal provocó inundaciones en viviendas y calles, mientras equipos de emergencia realizaron rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos rodeados por el agua. Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora.

En Necochea, uno de los sectores más comprometidos fue el barrio Ramón Santamarina, donde se acumularon cerca de 180 milímetros de lluvia. La situación obligó a evacuar de manera preventiva a seis vecinos, que fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1.

Las malas condiciones climáticas también impactaron en la actividad marítima. Prefectura Naval dispuso el cierre de las escolleras de Mar del Plata y Necochea y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones hasta nuevo aviso.

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