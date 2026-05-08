8 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 8 de mayo

El billete estadounidense minorista operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, referencia del mercado, volvió a subir pero se mantuvo por debajo de los $1.400.

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El dólar cerró la semana arriba de los $1.400 en el Banco Nación. 

El dólar cerró la semana arriba de los $1.400 en el Banco Nación. 

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El dólar minorista cotizó este viernes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, tras haber retrocedido $5 en la rueda del jueves y cortó con dos caídas consecutivas, aunque cerró una semana al alza. En el segmento mayorista, referencia del mercado, cerró cerca de la franja de los $1.400. En tanto, el blue se mantuvo estable y siguió la tendencia de las demás cotizaciones.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la primera semana de mayo.
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Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.430,20 y el contado con liquidación (CCL) a $1.485,66. Por su parte, los contratos de futuros operan en posiciones mayoritariamente positivas: $1.412,5 se comercializó el contrato que finaliza a fines de mayo y en torno a $1.625, para el cierre de diciembre.

El comportamiento del dólar continúa condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

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En este contexto, el Gobierno apuesta a sostener la calma cambiaria apoyado en dos pilares: el ingreso de divisas por la cosecha y la continuidad del financiamiento en dólares. Ambos factores permitirían mantener el tipo de cambio bajo control, al menos durante el tramo más favorable del año en términos estacionales.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.398.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.485,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.430,2.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.411,5 para la compra y $1.412,50 para la venta.

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