El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

Mientras la actriz sobrevive a la casa más famosa del país, su ex y su hijo son investigados por una estafa millonaria. Los detalles y cuál es la versión de la denunciante.

La Justicia bonaerense avanzó con el pedido de extradición de Marcelo Alejandro Heber Pelegri , exmarido de la actriz venezolana Grecia Colmenares , detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa que se tramita en San Isidro. Lo denunció la modelo Nora Kriesghaber , quien publicó el pedido de extradición en Instagram.

De acuerdo al documento, el imputado "fue detenido en territorio español el día seis del mes de mayo del año en curso" y la Justicia resolvió "librar exhorto diplomático" para solicitar su extradición a la Argentina. La resolución, firmada el 7 de mayo de 2026, sostuvo además que previamente se había ordenado "su detención y su captura internacional en orden al delito de estafa (art. 172 del C.P.)".

La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Chaieb , titular de la UFI de San Isidro. La detención de Pelegri se ordenó "por sospechar que participó como coautor penalmente responsable en los hechos materia de investigación".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes cercanas a la causa, Pelegri no se presentó a cinco indagatorias internacionales fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril y 6 de mayo. Entonces, la fiscalía consideró que existía riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

La denuncia contra el hijo de Grecia Colmenares

Kriesghaber también denunció al hijo del empresario y la actriz, Gianfranco Pelegri, por participar de la presunta estafa junto a su padre. Según denunció, Marcelo la engañó junto a su hijo y se quedaron con u$s300.000, todo el dinero de la indemnización por la muerte de toda su familia en un accidente automovilístico.

"Es la lucha de mi vida, porque implica defender el honor de mi familia, el futuro de mis hijos, el mío, nunca rendirme ni bajar los brazos", explicó en un audio emitido en DDM por América TV y agregó: "Lamento mucho haber tenido que denunciar al hijo de Grecia Colmenares; como mamá no me hubiera gustado nunca hacer una cosa así, pero lamentablemente el hijo de ella recibió dinero mío en sus cuentas en Miami, participó en todos los negocios que hizo el padre, de las pulseras".

La modelo relató que Pelegri padre la engañó luego de conquistarla por Facebook, al ofrecerle un negocio solidario con unas pulseras vinculadas con estrellas internacionales como Ricky Martin y Maluma. A cambio de su inversión, le prometía un pago mensual que jamás llegó.