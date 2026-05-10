IR A
IR A

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

Mientras la actriz sobrevive a la casa más famosa del país, su ex y su hijo son investigados por una estafa millonaria. Los detalles y cuál es la versión de la denunciante.

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

Redes sociales

La Justicia bonaerense avanzó con el pedido de extradición de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, exmarido de la actriz venezolana Grecia Colmenares, detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa que se tramita en San Isidro. Lo denunció la modelo Nora Kriesghaber, quien publicó el pedido de extradición en Instagram.

La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal.
Te puede interesar:

Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar"

De acuerdo al documento, el imputado "fue detenido en territorio español el día seis del mes de mayo del año en curso" y la Justicia resolvió "librar exhorto diplomático" para solicitar su extradición a la Argentina. La resolución, firmada el 7 de mayo de 2026, sostuvo además que previamente se había ordenado "su detención y su captura internacional en orden al delito de estafa (art. 172 del C.P.)".

Nora Kriesghaber pedido de extradición
La historia que publicó Nora Kriesghaber en Instagram.

La historia que publicó Nora Kriesghaber en Instagram.

La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la UFI de San Isidro. La detención de Pelegri se ordenó "por sospechar que participó como coautor penalmente responsable en los hechos materia de investigación".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes cercanas a la causa, Pelegri no se presentó a cinco indagatorias internacionales fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril y 6 de mayo. Entonces, la fiscalía consideró que existía riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

La denuncia contra el hijo de Grecia Colmenares

Kriesghaber también denunció al hijo del empresario y la actriz, Gianfranco Pelegri, por participar de la presunta estafa junto a su padre. Según denunció, Marcelo la engañó junto a su hijo y se quedaron con u$s300.000, todo el dinero de la indemnización por la muerte de toda su familia en un accidente automovilístico.

"Es la lucha de mi vida, porque implica defender el honor de mi familia, el futuro de mis hijos, el mío, nunca rendirme ni bajar los brazos", explicó en un audio emitido en DDM por América TV y agregó: "Lamento mucho haber tenido que denunciar al hijo de Grecia Colmenares; como mamá no me hubiera gustado nunca hacer una cosa así, pero lamentablemente el hijo de ella recibió dinero mío en sus cuentas en Miami, participó en todos los negocios que hizo el padre, de las pulseras".

La modelo relató que Pelegri padre la engañó luego de conquistarla por Facebook, al ofrecerle un negocio solidario con unas pulseras vinculadas con estrellas internacionales como Ricky Martin y Maluma. A cambio de su inversión, le prometía un pago mensual que jamás llegó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

Las palabras de Centurión en las redes generaron tanto repercusión como la despedida dentro de la casa.

Impacto por el mensaje del marido de Yipio tras su salida de Gran Hermano: "Necesita cuidados"

Se fue Yipio de la casa de Gran Hermano.

Yipio tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano tras un pedido de la familia

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

La familia del jugador reveló la noticia que sacudirá emocionalmente la casa.

Gran Hermano analiza romper el aislamiento para darle una fuerte noticia a un participante

últimas noticias

Leandro Paredes.

La hermana de Leandro Paredes expuso la crisis en Boca Juniors con un posteo: "Así clarito"

Hace 17 minutos
Uno de los casos más recordados de la ufología argentina. 

El caso de Dionisio Llanca: el joven que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en plena ruta

Hace 18 minutos
El humo de las bengalas facilitó la confusión.

Hinchas del Barcelona atacaron con piedras a sus propios jugadores pensando que era el micro de Real Madrid

Hace 56 minutos
El Barça dio la vuelta olímpica frente a su eterno rival. 

Fiesta completa: Barcelona venció por 2 a 0 al Real Madrid y se consagró campeón en el Camp Nou

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de mayo

Hace 1 hora