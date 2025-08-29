29 de agosto de 2025 Inicio
Los alimentos aumentaron un 3% en agosto impulsados por el dólar

Se registraron fuertes incrementos en la primera mitad del mes en productos como frutas, verduras, bebidas y carnes. El alza de la divisa estadounidense a finales de julio y principios de agosto generó un inmediato traslado a precios.

El salto contrasta con la situación de julio

El salto contrasta con la situación de julio, cuando la inflación en este rubro fue del 1,9%.

Un estudio privado de la consultora LCG reveló que la inflación en alimentos y bebidas en agosto alcanzó el 3%, a pesar de una leve deflación del 0,1% en la última semana del mes. Este incremento se explica por las fuertes subas registradas en la primera mitad del período, especialmente en productos como frutas, verduras, bebidas y carnes.

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.
Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

La suba se midió bajo la modalidad "punta a punta", mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas fue del 2,4%. El aumento se vincula directamente con la subida del dólar a finales de julio y principios de agosto, que generó un traslado a precios en la cadena de alimentos. Este salto contrasta con la situación de julio, cuando la inflación en este rubro fue del 1,9%, en línea con el aumento general de precios.

Durante la última semana de agosto, las frutas experimentaron la mayor suba con un 3,4%, seguidas por las carnes con un 1,4% y los condimentos con un 0,3%. En contrapartida, hubo fuertes caídas en otros segmentos. El mayor retroceso se vio en bebidas e infusiones para el hogar, que bajaron un 2,7%. También disminuyeron los precios de azúcar y dulces (-2%) y los productos de panificación (-1,3%).

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, las frutas lideraron los aumentos con un 6%, seguidas por las bebidas e infusiones (4,6%) y las verduras (3,3%). Otros productos que mostraron alzas significativas fueron los de panificación y cereales (2,5%), las carnes (2,5%) y los aceites y comidas listas (1,5%).

A pesar de las subas en general, algunos rubros registraron descensos mensuales. Los lácteos y huevos cayeron un 0,5% y la categoría de azúcar y miel descendió un 1,7%. Los condimentos, por su parte, se mantuvieron casi sin cambios, con una variación positiva de apenas 0,3%.

