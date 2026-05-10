Alarma en la Selección argentina: un campeón del mundo se lesionó a un mes del Mundial 2026

El defensor, titular que integró el plantel que se consagró en Qatar 2022, sufrió un inconveniente físico en la previa de la próxima Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio. ¿Llega?

El futbolista Nahuel Molina , quien se desempeña en Atlético de Madrid y habitualmente es convocado a la Selección argentina , se desgarró durante la derrota 1-0 del Colchonero con Celta de Vigo por la fecha 35 de la liga española, por lo que generó preocupación en el entrenador Lionel Scaloni.

Según consignó TyC Sports, Molina sufrió un desgarro grado 1 mientras se desarrollaba el primer tiempo del partido Riyadh Air Metropolitano, por lo que permanecerá alrededor de 21 días afuera de las canchas. No obstante, se espera que se recupere de cara al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium en el Grupo J.

Por lo pronto, Scaloni perfila al exjugador de Boca como uno de los titulares del equipo en el lateral derecho, aunque compite por el puesto principalmente con Gonzalo Montiel , quien juega en River. También cuenta con el futbolista de Palmeiras Agustín Giay , aunque corre de atrás en la consideración.

El DT de la albiceleste tiene tiempo hasta el 30 de mayo para decidir a los 26 futbolistas convocados a la cita mundialista , aunque previamente debe presentar una nómina preliminar, una suerte de prelista de entre 35 y 55 jugadores.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

El calendario del seleccionado en la fase de grupos ya se encuentra definido, con tres partidos programados en el inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, dentro de un formato ampliado que incorpora una mayor cantidad de equipos y encuentros.

El debut será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, en lo que representará el primer compromiso oficial del equipo en la competencia y el punto de partida en el grupo. Posteriormente, en la segunda fecha, el conjunto enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas, en un encuentro correspondiente a la continuidad de la fase inicial.

Finalmente, la Selección argentina cerrará su participación en esta etapa frente a Jordania el 27 de junio, también en Dallas, completando así su recorrido dentro del grupo. Estos tres partidos definirán el avance a la siguiente instancia del torneo y marcarán el desarrollo inicial del equipo en la competencia internacional.